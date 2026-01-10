En 2026, la série de super-héros la plus attendue n’est ni de Marvel ni de DC

En 2026, la série télévisée de super-héros qui suscite le plus d’enthousiasme ne provient ni de l’univers Marvel ni de celui de DC. Une nouvelle production indépendante capte déjà l’attention des fans et renouvelle le genre sur petit écran.

Une concurrence féroce sur le terrain des super-héros

Alors que l’année 2026 s’annonce déterminante pour les géants Marvel et DC, avec des titres tels qu’Avengers: Doomsday ou encore Supergirl, un outsider semble prêt à leur voler la vedette sur le petit écran. Malgré de nombreux projets comme Daredevil: Born Again, dont la seconde saison arrivera sur Disney+ en mars, ou les prochaines sorties de Vision Quest et Lanterns, un nom cristallise déjà toutes les attentes : The Boys.

The Boys, une série au sommet de son art

La cinquième – et dernière – saison de ce phénomène diffusé sur Prime Video, prévue pour le 8 avril 2026, s’apprête à marquer d’une pierre blanche l’histoire des séries super-héroïques. Ce n’est pas un hasard si tant de regards se tournent vers elle : chaque saison a su repousser ses propres limites, oscillant entre satire mordante et tension narrative, jusqu’à installer l’œuvre comme une référence incontournable. Les fans attendent impatiemment la résolution des multiples intrigues lancées lors de la saison précédente : affrontement décisif avec Homelander, réunion entre anciens acteurs de Supernatural, tout semble réuni pour une apothéose.

Lassitude chez Marvel et DC : le triomphe de l’irrévérence ?

Derrière cette effervescence se cache aussi un constat : la fatigue du public envers les formules classiques du MCU ou du nouvel univers DCU. Si certains projets restent prometteurs, rares sont ceux capables d’ébranler autant les codes du genre que ne le fait régulièrement The Boys. Son succès s’explique par plusieurs points essentiels :

Satires sociales et politiques audacieuses.

Personnages imparfaits, mais attachants.

Narration imprévisible, loin des sentiers battus.

À l’heure où les grandes franchises semblent parfois tourner en rond, cette série insuffle un souffle neuf qui fait écho aux préoccupations contemporaines.

Bientôt le clap final… mais quelle suite pour le genre ?

Dans ce contexte, difficile d’imaginer un autre programme susciter autant d’engouement en 2026. Tandis que certains spectateurs se détournent des blockbusters calibrés, ils trouvent dans les aventures désabusées de ces « héros » une forme d’authenticité nouvelle. Reste à voir si ce final parviendra à répondre aux attentes — et quelles nouvelles propositions oseront prendre sa relève après son crépuscule.

Le rendez-vous est donné : dès le printemps prochain sur Prime Video.