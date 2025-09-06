La série télévisée méconnue de Hulk Hogan revient sur le devant de la scène après son décès

Après la disparition de Hulk Hogan, l’une de ses anciennes émissions télévisées revient sur le devant de la scène. Ce programme longtemps tombé dans l’oubli connaît un regain d’intérêt et s’apprête à être redécouvert par le public.

Tl;dr La série animée culte Hulk Hogan’s Rock’n’Wrestling des années 1980 revient sur YouTube via la chaîne WWE Vault.

Ce dessin animé burlesque réunissait Hulk Hogan et d’autres légendes du catch dans des aventures décalées, entre fantômes et joutes médiévales.

Relancé après la disparition de Hulk Hogan, ce come-back sert aussi d’hommage à une icône incontournable du ring et de la pop culture.

Un retour inattendu pour une série animée culte

C’est une annonce qui a surpris bon nombre de fans de catch et de culture pop : l’emblématique série animée des années 1980, Hulk Hogan’s Rock’n’Wrestling, fait son grand retour. À compter d’aujourd’hui, la chaîne WWE Vault sur YouTube proposera cette série mythique, diffusant chaque samedi matin quatre épisodes inédits dans l’ordre chronologique. Ce programme animé avait marqué toute une génération lors de sa première diffusion en 1985, mettant en scène les aventures fantasques du célèbre catcheur et de ses amis.

Les coulisses d’un projet oublié

Bien que l’on se souvienne surtout de Hulk Hogan pour ses exploits sur les rings — que ce soit à la WWF, la WCW, la TNA ou encore la WWE —, sa carrière s’est également déployée au cinéma et à la télévision. Entre deux combats, il a multiplié les apparitions remarquées dans des productions telles que Rocky III, Suburban Commando ou encore la série d’action un brin kitsch Thunder in Paradise. Pourtant, nombreux sont ceux qui avaient relégué aux oubliettes son passage dans l’univers du dessin animé. Cette résurrection numérique permettra-t-elle à une nouvelle génération de redécouvrir cet ovni télévisuel ?

L’esprit déluré du catch des années 1980

En vingt-six épisodes répartis sur deux saisons, Hulk Hogan’s Rock’n’Wrestling plongeait ses spectateurs dans un univers burlesque où le héros croisait d’autres légendes du ring : Junkyard Dog, Andre the Giant ou encore The Iron Sheik venaient prêter main-forte (ou jouer les adversaires coriaces). Le prétexte était souvent simple mais efficace : chaque épisode voyait Hogan affronter non seulement des rivaux comme Roddy Piper mais aussi des situations rocambolesques, allant d’une chasse aux fantômes à un concours de joute médiévale pour remporter un château.

L’héritage de Hulk Hogan ravivé par le streaming

Ce come-back intervient quelques mois après le décès brutal de Terry Bollea, alias Hulk Hogan, à l’âge de 71 ans. La disparition du catcheur en Floride a bouleversé le monde du catch : hommages appuyés sur RAW, NXT et SmackDown, salves de souvenirs partagées par proches et anonymes… Ce retour sur les écrans symbolise ainsi une façon singulière et festive d’entretenir la mémoire d’une icône dont l’aura dépasse largement les cordes du ring.