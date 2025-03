La série comique oubliée de Steven Spielberg avec Brie Larson

Steven Spielberg, le maestro du cinéma, est à l'origine d'une série comique méconnue dans laquelle joue Brie Larson, la star montante d'Hollywood.

Tl;dr La télévision a évolué, passant de quelques chaînes à des centaines de programmes.

La série « United States of Tara » a été un point de repère malgré sa faible notoriété.

L’actrice Brie Larson a débuté sa carrière remarquable dans cette série.

La révolution télévisée : de quelques chaînes à une pléthore de programmes

Au-delà de l’ère de la télévision à son apogée, comme l’a définie le président de FX, John Landgraf, nous assistons à une explosion de l’offre télévisuelle. Autrefois limitée à une poignée de chaînes de télévision et de choix par câble, nous disposons aujourd’hui de centaines de programmes chaque année. Cependant, rares sont les émissions qui parviennent à se distinguer, sauf si vous remarquez qu’une d’entre elles a été annulée malgré une notoriété moindre que celle de « The Big Bang Theory » ou de « Game of Thrones ». De plus, certaines émissions, bien qu’ayant un impact notable sur le moment, semblent s’évanouir une fois qu’elles ne sont plus diffusées.

United States of Tara : un joyau méconnu

Imaginez à quel point il aurait été impressionnant, à la fin des années 2000, que Showtime diffuse une nouvelle série comédie-drame avec Toni Collette, Patton Oswalt et Brie Larson, entre autres. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que cette série a été créée par Diablo Cody, peu de temps après avoir remporté un Oscar pour le scénario de « Juno ». De plus, cette série a été produite par l’homme qui en a conçu le concept de base, nul autre que Steven Spielberg. Cette série existe bel et bien : il s’agit de la comédie dramatique en trois saisons « United States of Tara ».

Brie Larson : une étoile en devenir

La série « United States of Tara » a marqué le début de la carrière de l’actrice Brie Larson. À l’époque, bien qu’elle ait déjà joué dans des émissions comme « Popular », « Hope and Faith » et « Ghost Whisperer », la carrière de Larson n’était pas encore en plein essor. C’est ainsi que le rôle de Kate a d’abord été attribué à l’actrice Portia Doubleday. Cependant, lorsque le rôle a pris une direction différente, il a été redonné à Larson. C’était le début d’un parcours impressionnant qui l’a propulsée au sommet de la renommée mondiale, notamment grâce à son rôle dans l’univers cinématographique Marvel.

Une étape clé dans la carrière de Larson

En dépit de son manque de notoriété, la série « United States of Tara » a joué un rôle important dans la carrière de plusieurs acteurs, dont Brie Larson. Pour elle, la série a représenté une plateforme de lancement, aux côtés d’acteurs de renom tels que Toni Collette, ainsi que d’autres membres de la distribution comme le comédien Patton Oswalt et l’acteur John Corbett. Pour le producteur Steven Spielberg, la série a été une autre preuve que ses idées créatives pouvaient tout aussi bien fonctionner à la télévision que sur grand écran.