La scène finale de Superman dissimule un clin d’œil poignant

Dans la scène finale du film Superman, un détail poignant s’est glissé à l’écran. Ce clin d’œil discret, récemment décelé par des spectateurs attentifs, suscite de vives réactions au sein de la communauté des fans.

Tl;dr Un hommage discret à Mali dans le final de Superman.

Clark Kent signe lui-même la une du Daily Planet.

Mali, simple vendeur, incarne le vrai courage.

Un hommage inattendu à un héros discret

Dans l’agitation suscitée par la sortie digitale de Superman, certains fans ont repéré un clin d’œil poignant que beaucoup pourraient avoir laissé filer lors d’un premier visionnage. Il ne s’agit pas cette fois des débats sur le message de Jor-El et Lara, relancés par l’analyse attentive de quelques incrustations à l’écran, mais bien d’une attention subtile glissée par James Gunn en toute fin de film. Ce geste, loin des effets spéciaux grandiloquents, met en lumière un personnage secondaire dont la bravoure a profondément marqué l’intrigue : Mali, le vendeur de falafels.

Mali, figure du courage ordinaire

Il faut se rappeler les circonstances tragiques qui entourent ce personnage : alors que Superman affronte un kaiju lâché sur Metropolis par Lex Luthor, Mali n’hésite pas à aider le super-héros. Cette solidarité lui coûte cher : reconnu par la technologie de reconnaissance faciale de Lex, il est capturé puis froidement exécuté sous les yeux impuissants de Superman et Metamorpho. Par son sacrifice silencieux – il supplie même Superman de ne rien révéler pour sa sécurité –, il permet in fine au duo d’échapper à la prison dimensionnelle du milliardaire mégalomane, offrant l’un des moments visuels les plus marquants du film.

Un adieu émouvant signé Clark Kent

La vraie surprise survient lors du retour de Superman dans sa Forteresse de Solitude. Tandis qu’un robot lit distraitement un exemplaire du The Daily Planet, on distingue en une ce titre : « Métropolis’ true hero: Mali of Mali’s Falafels will be remembered by the City. » Ce détail aurait pu rester anecdotique si l’on n’y prêtait pas attention ; pourtant, la byline révèle que c’est Clark Kent lui-même qui a rédigé cet hommage. Un choix lourd de sens : marqué par la mort de Mali, Clark s’efforce non seulement d’honorer ce simple citoyen, mais illustre aussi sa propre évolution morale au fil du récit.

L’intégrité avant tout

Derrière cette brève mention journalistique se cachent plusieurs messages essentiels :

L’intégrité et l’humilité guident désormais les gestes de Superman.

et l’humilité guident désormais les gestes de Superman. L’héroïsme peut surgir là où on l’attend le moins.

L’émotion brute rejoint ici la grande histoire, sans détour ni pathos appuyé.

On retiendra donc que ce nouvel opus, disponible en digital et encore projeté en salle, sait aussi célébrer discrètement ceux qui changent le destin sans jamais voler la vedette aux super-héros capés.