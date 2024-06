La saison 4 de The Witcher adapte une scène cruciale pour Ciri

The Witcher revient pour une quatrième saison en adaptant une scène cruciale pour Ciri, un moment susceptible de bouleverser son destin. Les spectateurs seront captivés par chaque instant de cette séquence décisive.

Tl;dr La saison 4 de The Witcher est en production et adapte une scène clé de Ciri.

Ciri aura un rôle plus important dans la saison 4 de The Witcher avec des défis plus importants.

Des photos de tournage montrent une nouvelle tenue pour Ciri et une scène importante de l’intrigue.

La saison 4 présentera le personnage de Leo Bonhart, un nouveau méchant crucial pour l’histoire de Ciri.

La saison 4 de The Witcher : des défis plus importants pour Ciri

La quatrième saison de la série télévisée The Witcher de Netflix est en cours de production. Après une fin en suspens pour la saison 3 et des changements importants en coulisses, The Witcher s’apprête à relever de nouveaux défis. Ciri, interprétée par Freya Allan, sera au cœur de ces défis, son histoire prenant un tournant sombre au sein du groupe des Rats.

EXCLUSIVE: First Look at Ciri in The Witcher Season 4https://t.co/fjsJyUpTSC — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) June 7, 2024

Une scène clé de Ciri adaptée pour la série

Des photos de tournage révèlent que la saison 4 de The Witcher adaptera une scène clé de Ciri. Dans cette scène, elle et les Rats attaquent la fille du Baron de Casadei. Cependant, ces images pourraient présager un tournant violent pour cette scène. Dans le livre, Ciri ne tue pas la fille du Baron, mais les photos montrent Ciri tenant un poignard, laissant entendre qu’elle pourrait attaquer physiquement la fille du Baron.

Un nouveau méchant fait son apparition

La série The Witcher a connu des problèmes de méchants jusqu’à présent, avec des personnages changeant de côté, se cachant ou étant tués. La saison 4 introduit Leo Bonhart, ce qui signifie que The Witcher aura enfin le méchant dont il avait besoin. Bonhart est connu pour ses méthodes cruelles et violentes et jouera un rôle important dans l’histoire de Ciri.