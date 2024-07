La Saison 4 de “The Bear » sur la bonne voie pour résoudre une grosse critique de la Saison 3

La saison 4 de "The Bear" aborde une critique majeure de la saison 3.

La saison 3 a reçu des critiques pour son recours excessif aux flashbacks.

L’épisode « Fishes » de la saison 2 a peut-être influencé cette utilisation excessive.

Certains flashbacks, comme celui de Tina, ont néanmoins enrichi la narration.

The Bear : une saison 4 attendue pour redresser la barre

La série télévisée The Bear traverse une période critique. Après une troisième saison accueillie avec des avis mitigés, la quatrième saison se prépare à corriger l’une des plus grandes déceptions des spectateurs : l’abus des flashbacks.

Un trop-plein de flashbacks

Le recours excessif aux flashbacks a été l’une des principales critiques adressées à la saison 3 de The Bear. Ces retours dans le passé, souvent répétitifs, ont fini par nuire à la narration présente. Le premier épisode, intitulé « Tomorrow », en est un exemple frappant, avec une chronologie entièrement composée de flashbacks désordonnés de la vie de Carmy. Un procédé répété tout au long de la saison, laissant de nombreuses questions sans réponse et préparant un terrain difficile pour la quatrième saison.

Un succès qui a dévié le cap

Il est possible que l’acclamation critique de l’épisode « Fishes » de la saison 2 ait provoqué cet abus de flashbacks dans la troisième saison. Cet épisode, dépeignant un Noël familial hanté cinq ans plus tôt, a brillamment mis en lumière les problèmes au sein de la famille Berzatto et les caractéristiques individuelles des personnages. Cependant, le succès de cet épisode ne justifie pas une indulgence systématique dans les flashbacks. Comme le dit le slogan emblématique de The Bear, « Chaque seconde compte« , et la série ne fait pas exception à la règle.

Des flashbacks utiles

Malgré leur nombre excessif, certains flashbacks ont apporté une véritable valeur ajoutée à la narration. L’exemple le plus notable est l’épisode consacré à Tina. L’épisode 6 de la saison 3, « Napkins », nous plonge dans le passé de Tina et trace le parcours qui l’a menée à travailler à The Bear. L’épisode dépeint avec subtilité la transformation de Tina, expliquant ainsi sa réticence à changer sa façon de travailler une fois Carmy devenu le boss. Un rappel que parfois, les flashbacks sont nécessaires.