Qui est aux commandes de Computer dans la saison 3 de “The Bear” ?

La saison 3 de "The Bear" présente de nombreux caméos remarquables.

Tl;dr La saison 3 de The Bear présente de nombreux caméos remarquables.

Brian Koppelman joue le rôle de Computer, un personnage clé pour le restaurant.

L’objectif de Carmy est d’obtenir une étoile Michelin, malgré les tensions.

Computer apporte des solutions pour résoudre les problèmes financiers et managériaux du restaurant.

Une saison 3 riche en caméos

La troisième saison de la fameuse série The Bear continue d’attirer des noms notables pour des rôles d’invités ou des apparitions caméo. Parmi ces visages, certains sont plus reconnaissables, comme John Cena, qui incarne Sammy Fak. D’autres caméos sont plus subtils, comme celui de Brian Koppelman, qui joue Nicholas “Computer” Marshall, une figure clé dans la période tumultueuse qui suit l’ouverture du restaurant.

Un restaurant populaire à Chicago

The Bear devient instantanément un lieu branché à Chicago, mais rien ne semble aller pour le mieux pour Carmy, Sydney et le reste des employés. Alors que la plupart des personnes impliquées, comme Natalie et l’Oncle Jimmy, aimeraient simplement tirer profit de l’entreprise, Carmy garde son objectif de décrocher une étoile Michelin. Cependant, cette ambition ne fait qu’ajouter de la tension au sein de l’équipe, surtout lorsque des personnes comme Computer sont nécessaires.

Brian Koppelman dans le rôle de Computer

Brian Koppelman, fort de plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie, apparaît dans l’épisode 5 de la saison 3 de The Bear, intitulé “Children”. Bien que son apparition puisse être éclipsée par celle de John Cena, Koppelman est un nom notable dans la comédie-drame. Connu comme le scénariste d’Ocean’s Thirteen et le co-créateur de la série Billions sur Showtime, sa présence apporte une nouvelle dimension à la série.

L’importance de Computer dans la saison 3

Le personnage de Computer est essentiel pour le restaurant The Bear. Grâce à ses compétences analytiques et son expertise financière, il identifie des opportunités d’économies et propose des solutions à des problèmes de gestion. Malgré les liens personnels entre les employés du restaurant et Computer, il n’hésite pas à donner son opinion de manière brutale et honnête.