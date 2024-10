La réservation de place de parking directement via Google Maps arrive

La société s'est associée à SpotHero pour proposer cette fonctionnalité.

Tl;dr Google facilite la recherche et la réservation de parkings.

Le service SpotHero est intégré à Google Maps et Search.

SpotHero permet de réserver des places de parking dans 300 villes.

Google simplifie la vie des automobilistes

Google a décidé de rendre la vie des automobilistes un peu plus facile. Dès aujourd’hui, il est possible d’accéder à SpotHero, un service permettant de réserver des places de parking en ligne, directement depuis Google Maps et Search.

Réserver un parking devient un jeu d’enfant

Lorsque vous utilisez l’une ou l’autre de ces applications pour trouver un parking, un bouton « Réserver en ligne » apparaît si la place que vous avez repérée est disponible à la réservation via SpotHero. En cliquant sur ce bouton, Google vous redirige vers le site de SpotHero, où vous pouvez payer votre place via une connexion sécurisée. Tout le processus est géré via Maps ou Search, sans avoir à naviguer entre l’application de votre choix et un navigateur.

SpotHero : un service aux multiples fonctionnalités

Mais ce n’est pas tout. SpotHero offre également la possibilité de réserver des places de parking à l’avance, avec des options de filtrage par date et heure. Vous pouvez également rechercher des installations offrant des services tels que la recharge pour voitures électriques, l’accessibilité pour les fauteuils roulants et bien plus encore.

Google a commencé à tester l’intégration de SpotHero avec certains utilisateurs en avril, et marque aujourd’hui la première fois que cette fonctionnalité est disponible pour tout le monde. Cependant, bien que l’expansion soit en cours, il se peut que vous ne voyiez pas encore cette fonctionnalité dans votre région. Selon SpotHero, son service permet de réserver 8 000 places dans 300 villes à travers les États-Unis et le Canada. Certains des lieux les plus notables où il est possible d’utiliser SpotHero pour sécuriser le stationnement incluent le Madison Square Garden et le SAP Center.

SpotHero se fait une place sur les grandes plateformes

Comme le note TechCrunch, SpotHero a trouvé sa place sur de plus en plus de plateformes de premier plan. Par exemple, Lyft propose l’intégration de SpotHero depuis 2022. Plus récemment, SpotHero a fait son apparition sur Apple Plans. Quant à Google, l’annonce d’aujourd’hui représente le dernier effort du géant de la recherche pour maintenir Maps et Search pertinents sur deux marchés de plus en plus compétitifs.