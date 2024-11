La réparation des haut-parleurs de MacBook Pro devient nettement plus abordable

La réparation des haut-parleurs de MacBook Pro est sur le point de devenir beaucoup plus abordable.

Tl;dr Apple pourrait proposer des réparations de haut-parleurs moins coûteuses.

Des haut-parleurs individuels seront proposés pour les derniers MacBook Pro.

Cette réparation risquée pourrait être réalisée par des particuliers ou des professionnels.

Des réparations de haut-parleurs MacBook Pro plus abordables chez Apple

Les propriétaires de MacBook Pro ayant endommagé leurs haut-parleurs peuvent désormais respirer un peu. Il semble qu’Apple soit en train de remodeler sa politique de réparation, rendant le processus potentiellement moins coûteux, du moins pour les modèles de 2024.

Des pièces individuelles pour une réparation plus économique

En 2022, la réparation d’un haut-parleur endommagé sur un MacBook Pro sans AppleCare coûtait une fortune. Pourquoi ? Parce qu’Apple remplaçait la totalité du boîtier supérieur, qui comprend des éléments coûteux tels que la batterie et le clavier. Le site The Verge révélait alors que le coût de cette pièce seule oscillait entre 527,12$ et 615,12$.

Cependant, une note interne adressée aux Apple Stores et aux fournisseurs de services agréés par Apple, révélée par MacRumors, indique une nouvelle approche. Pour la première fois depuis 2015, Apple proposerait des pièces de haut-parleur individuelles pour les derniers modèles de MacBook Pro, à savoir les séries M4 de 14 et 16 pouces.

Une réparation à la portée de tous ?

Les changements ne s’arrêtent pas là. MacRumors ajoute que ces pièces de haut-parleur pourraient être disponibles dans le magasin de réparation en libre-service d’Apple, suggérant que les utilisateurs pourraient effectuer eux-mêmes la réparation.

Toutefois, comme le souligne le guide de réparation du haut-parleur du MacBook Pro M4 publié par Apple, cette opération n’est pas à prendre à la légère. Le remplacement des haut-parleurs nécessite de couper l’adhésif situé dessous à l’aide d’un fil de Kevlar, une opération risquée compte tenu de la proximité de la batterie et de la carte logique.

Une aubaine pour les utilisateurs

Qu’elle soit réalisée par un professionnel ou par un utilisateur averti, cette réparation devrait coûter moins cher qu’auparavant. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui ont dépassé la période de garantie de leur MacBook Pro et qui ne souhaitent pas s’acquitter des coûts élevés associés aux réparations Apple.