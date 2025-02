La prochaine mise à jour d’Overwatch 2 transforme le jeu avec des avantages et des coffres à butin

La prochaine mise à jour d'Overwatch 2 transforme radicalement le jeu en introduisant des avantages et des coffres à butin, promettant aux joueurs une expérience de jeu plus excitante et enrichissante.

Une nouvelle ère pour Overwatch 2

Blizzard, le géant du développement de jeux vidéo, annonce de profondes transformations pour la saison 15 d’Overwatch 2. Ces modifications, qui s’inscrivent dans une volonté d’innovation et de renouveau, incluent l’introduction d’un système de « perks », le retour des récompenses de loot box, ainsi que l’apparition de nouveaux héros et skins.

Un système de perks inédit

Au cours d’un match, les joueurs auront désormais deux occasions de choisir un perk pour leur héros. Après avoir gagné un niveau pour la première fois, on pourra obtenir un perk mineur offrant de petites améliorations, comme une capacité passive ou une réduction de cooldown. Un perk majeur, qui peut modifier le style de jeu du héros, sera également disponible. Par exemple, Torbjorn pourra choisir entre des tourelles qui adhèrent aux plafonds et aux murs, ou une « tourelle de niveau 3 » encore plus puissante.

Retour des loot boxes

Pour récompenser les efforts des joueurs, Blizzard réintroduit les loot boxes dans le système de battle pass d’Overwatch 2. Ces boîtes permettent d’acquérir des objets cosmétiques, et peuvent être gagnées en accomplissant des défis hebdomadaires et événementiels. En outre, Blizzard garantit qu’un objet Rare ou supérieur tombera dans chaque boîte, avec un objet Épique dans cinq boîtes consécutives et un objet Légendaire dans vingt boîtes consécutives.

Nouveaux héros et mode de jeu

Deux nouveaux héros font leur apparition : Freja, une ancienne opératrice de recherche et de sauvetage devenue chasseuse de primes, et un héros actuellement surnommé « Aqua », qui sera capable de contrôler l’eau. Un nouveau mode de jeu, « Stadium », inspiré des shooters concurrents Counter-Strike 2 et Valorant, sera également introduit lors de la saison 16.

La saison 15 d’Overwatch 2 sera lancée le 18 février. D’autres fonctionnalités, comme l’interdiction de certains héros et le vote pour les cartes de jeu, sont prévues pour plus tard cette année.