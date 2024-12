La première bande-annonce de la saison 3 de La Roue du Temps promet une épopée plus sombre et sanglante

Le premier aperçu de la saison 3 de la "Roue du Temps" nous promet une épopée plus sombre et plus sanglante que jamais.

Tl;dr La saison 3 de « The Wheel of Time » sortira le 13 mars 2025.

Un nouveau trailer révèle une saison plus sombre et palpitante.

Des indices sur les futurs scénarios sont disséminés dans le trailer.

La troisième saison de « The Wheel of Time » promet une atmosphère plus sombre

Le voile est enfin levé sur la troisième saison de « The Wheel of Time », la célèbre adaptation de l’oeuvre de Robert Jordan. Prime Video a annoncé lors de la CCXP24 à Sao Paulo que la nouvelle saison, attendue depuis plus de deux ans, sera diffusée à partir du 13 mars 2025. Un délai de 17 mois aura donc séparé cette troisième saison de la finale de la saison 2, diffusée le 6 octobre 2023.

Un nouveau trailer chargé de mystère

Un nouveau trailer, d’une durée d’un peu plus d’une minute, a également été dévoilé par Prime Video. Celui-ci fourmille d’indices sur les épisodes à venir, et une chose est sûre : cette saison promet d’être « beaucoup plus sombre ».

Des indices sur les futurs scénarios

Le trailer dévoile des scènes captivantes avec Rand al’Thor (Josha Stradowski) et Moiraine Damodred (Rosamund Pike) en vedette, ainsi qu’une multitude de personnages secondaires. On y voit notamment Elayne Trakand (Ceara Coveney) coiffée d’une couronne, Selene (Natasha O’Keefe) semant le trouble, et Liandrin (Kate Fleetwood) de la Red Ajah (mais véritablement de la Black Ajah) assise sur le trône dans la tour blanche. Moraine fait référence à « un millier de futurs » où soit Rand soit elle-même meurt.

Les dernières scènes du trailer montrent Perrin (Marcus Rutherford) maculé de sang, brandissant une hache dans un décor nocturne en flammes. Ces images, combinées à plusieurs plans du désert, suggèrent fortement que les prochains épisodes se dérouleront dans le territoire aride de l’Aiel Waste.

Rendez-vous le 13 mars 2025

Il faudra patienter jusqu’au 13 mars 2025 pour découvrir cette nouvelle saison de « The Wheel of Time » sur Prime Video, qui promet d’être encore plus intense et captivante que les précédentes.