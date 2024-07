La précision de la nouvelle science des tornades par Twisters : vérité ou fiction ?

Twisters du réalisateur Lee Isaac Chung utilise des équipements météorologiques avancés, comme les radars Doppler et les capteurs de pression, pour capturer les dynamiques complexes des tornades et prédire leurs mouvements. Le film s’appuie également sur des techniques de modélisation atmosphérique réelles pour offrir une représentation authentique des phénomènes météorologiques extrêmes.

Tl;dr Twisters, la suite standalone de Twister (1996), présente une nouvelle génération de météorologues et de chasseurs de tempêtes.

Le personnage de Kate, interprété par Daisy Edgar-Jones, travaille à une méthode pour perturber les tornades afin de sauver des vies.

Le film utilise de véritables technologies et applique des théories de la chasse aux tempêtes, tout en les adaptant au format cinéma.

Les méthodes pour arrêter constamment et en toute sécurité les tornades n’existent pas encore dans la réalité.

Twisters : entre fiction et réalité

Dans la nouvelle production hollywoodienne Twisters, une suite autonome au blockbuster de 1996 Twister, l’actrice Daisy Edgar-Jones incarne Kate, une météorologue dévouée et chasseuse de tempêtes. Le film présente des séquences de chasse aux tempêtes et de tornades visuellement captivantes, mais le public pourrait se poser des questions sur l’authenticité de la science qui les sous-tend.

La science derrière les tornades

Twisters donne à Kate une approche inventive (et largement fictive) pour perturber les tornades, qui a des racines dans les véritables théories et technologies. La jeune femme est présentée comme une étudiante universitaire, déterminée à tester une théorie selon laquelle les bonnes solutions mélangées à une tornade pourraient perturber la tempête. Cependant, même dans le film, cette théorie n’a pas été entièrement testée sur le terrain avant que Kate ne la mette en œuvre.

La technologie de la chasse aux tempêtes

Dans Twisters, la technologie et les méthodes ne sont pas tout à fait fidèles à la réalité. Cependant, elles s’inspirent des recherches et des inventions de véritables scientifiques. Le film fait par exemple référence à une version avancée et fictive de la technologie réelle utilisée par le National Severe Storms Laboratory. Ce dernier a développé des radars à antenne phasée (connus sous le nom de PAR) qui peuvent suivre les avions et les modèles météorologiques, à l’instar de la technologie plus mobile de Javi dans le film.

Est-il possible de perturber une tornade dans la réalité ?

La réalité est que les méthodes pour arrêter constamment et en toute sécurité les tornades n’existent pas. Les tornades sont le résultat de supercellules orageuses dans l’atmosphère, qui sont massives et largement impossibles à contenir. Comme l’explique le NSSL, perturber une tornade n’empêcherait pas une autre de se former. Twisters prend donc des concepts réels et les utilise pour le pur spectacle de manière divertissante.