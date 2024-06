La police de Hong Kong démantèle une arnaque aux cryptomonnaies impliquant de la fausse monnaie

Les autorités de Hong Kong ont signalé une augmentation notable de fausses coupures de banque infiltrées dans la circulation grâce aux arnaques liées à la cryptomonnaie. Que peuvent-elles faire pour l'endiguer ?

Tl;dr En 2024, la police de Hong Kong a saisi 3 396 faux billets.

Trois arnaques liées aux cryptomonnaies responsables de la mise en circulation de ces faux billets.

Les autorités ont noté une hausse significative des crimes liés aux cryptomonnaies.

La réponse a impliqué un régime de licences pour les fournisseurs de services de cryptomonnaies.

Une vague de fausses notes saisies à Hong Kong

Au cours des quatre premiers mois de l’année 2024, la police hongkongaise a fait une saisie de 3 396 faux billets. Une aubaine pour les faussaires qui a permis de convertir cette fausse monnaie en une valeur réelle de 2,55 millions de dollars de Hong Kong, soit l’équivalent de près de 300 000 €.

Les cryptomonnaies, nouveau visage de la fraude

D’après les informations obtenues, trois arnaques impliquant des cryptomonnaies ont été responsables de la création et de la circulation d’une grande partie de ces faux billets. Dans l’un des cas, un arnaqueur a créé une fausse cryptomonnaie et l’a échangée contre des espèces dans un comptoir d’échange à Tsim Sha Tsui. Une femme, qui a été victime de ce stratagème, s’est vu échanger 1 million de dollars de Hong Kong en USDT de Tether contre de faux billets de 1 000 dollars de Hong Kong.

Un autre individu a également été victime d’une arnaque similaire, se faisant subtiliser 1 million de dollars de Hong Kong en USDT. L’escroc a réussi à s’échapper avec l’ensemble de la cryptomonnaie.

Un enjeu majeur pour les forces de l’ordre

Selon le dernier rapport de police, les forces de l’ordre ont saisi 1 693 “faux billets test” et 347 faux billets de mauvaise qualité en lien avec ces arnaques. Il est à noter que les “faux billets test” sont typiquement utilisées pour former le personnel bancaire et ressemblent de près à la vraie monnaie.

Par ailleurs, les forces de police ont arrêté trois individus en relation avec ces affaires. “Les fonds ont été saisis”, a ajouté un porte-parole de la police.

L’essor des crimes liés aux cryptomonnaies

La police hongkongaise a récemment remarqué une hausse significative des crimes liés aux cryptomonnaies. En effet, ces derniers ont augmenté de 2 336 cas à 3 415 en un an, entraînant la perte de l’équivalent de 553 millions de dollars. Pour faire face à cette situation, le régulateur des valeurs mobilières de Hong Kong a mis en place un régime de licences pour les fournisseurs de services de cryptomonnaies. De leur côté, les autorités chinoises ont promis de collaborer avec les Émirats arabes unis pour lutter contre les cybercrimes.