La pire erreur de la saison 4 de The Boys n’est pas celle qui a fait les gros titres

Dans la saison 4 de The Boys, l’erreur la plus significative est l’omniprésence des commentaires politiques, qui a détourné l’attention de la véritable faille : un rythme lent qui a affaibli le développement des personnages et l’intrigue. Ce décalage a diminué l’impact global de la série.

Tl;dr The Boys saison 4 critiquée pour son rythme lent.

La saison 4 dominée par des commentaires politiques.

Le rythme n’a repris que vers la fin de la saison.

La saison 5 doit corriger ces problèmes et tenir ses promesses.

Une saison 4 en demi-teinte pour The Boys

Alors que The Boys, la série phare d’Amazon Prime Video, a toujours suscité des réactions partagées, sa quatrième saison a particulièrement fait parler d’elle. S’il est vrai que l’humour de la série n’a guère évolué depuis ses débuts, son succès grandissant a probablement accentué les critiques.

Un rythme laborieux

Cependant, le véritable problème de cette saison 4 de The Boys ne réside pas dans son humour décapant ou ses commentaires acerbes sur l’actualité, mais dans son rythme particulièrement lent. Alors que les saisons précédentes se distinguaient par leur tension constante, la quatrième saison a laissé place à un rythme plus lent, avec de nombreux moments de « mise en place » qui ont ralenti la progression de l’intrigue.

Les épreuves personnelles des personnages principaux, bien que permettant de développer leurs histoires, ont ajouté de nombreux sous-intrigues qui ont alourdi l’ensemble. Tout cela s’est finalement résolu lors des derniers épisodes de la saison, mais il est regrettable que cette lenteur n’ait pas été davantage critiquée.

Une critique politique omniprésente

Ce qui a surtout retenu l’attention lors de cette saison, c’est l’omniprésence des commentaires politiques dans The Boys. Les références à peine voilées à des figures politiques réelles et à des événements actuels ont suscité de nombreuses réactions, surtout lorsqu’elles ont été perçues comme trop évidentes. Certains spectateurs ont été frustrés par cette approche, ce qui a conduit à une série de critiques négatives visant The Boys saison 4.

Des attentes élevées pour la saison 5

La saison 5 de The Boys est donc attendue au tournant. Après une quatrième saison marquée par une mise en place laborieuse et de nombreuses intrigues personnelles, les créateurs de la série devront trouver un moyen de redynamiser le rythme et de tenir les promesses faites en fin de saison précédente. Il est essentiel que la cinquième saison parvienne à résoudre les nombreux enjeux laissés en suspens, tout en évitant de retomber dans les erreurs de la saison 4.