La nouvelle interface de Netflix débarque sur Apple TV 4K

Netflix déploie actuellement une refonte majeure de son application sur Apple TV 4K. Cette mise à jour promet une interface repensée et de nouvelles fonctionnalités, offrant aux utilisateurs une expérience de navigation enrichie et plus fluide sur leur téléviseur connecté.

Tl;dr Netflix déploie sur Apple TV une interface repensée, plus épurée, avec navigation simplifiée et informations enrichies sur les contenus.

La refonte s’inspire visuellement de l’app Apple TV et introduit des recommandations personnalisées grâce à l’IA générative.

Cette mise à jour coïncide avec les rumeurs d’un nouveau boîtier Apple TV 4K attendu cet automne.

Une refonte d’ampleur pour Netflix sur Apple TV

Dix ans après sa dernière grande évolution, Netflix opère enfin un virage notable en matière d’interface. Après avoir dévoilé ce changement en mai, la plateforme de streaming vient d’activer son tout nouveau design, cette fois-ci accessible aux utilisateurs d’Apple TV. Jusque-là réservée à d’autres supports, cette mise à jour était particulièrement attendue par les adeptes du boîtier de Cupertino.

Navigation repensée et informations enrichies

La nouvelle interface, aperçue dans la récente mise à jour de tvOS, bouleverse plusieurs habitudes. Désormais, l’accueil se veut plus épuré et réactif : les titres de films ou séries affichent d’emblée davantage de détails – qu’ils soient « tendance » ou lauréats de prix – afin de guider l’utilisateur plus rapidement dans ses choix. Autre modification notable : les raccourcis tels que « Ma Liste » ou « Recherche », traditionnellement relégués à une barre latérale, prennent désormais place en haut de l’écran. Quant à « Ma Liste », elle s’est muée en « Mon Netflix », regroupant les onglets « Continuez à regarder », « Ma Liste » et « Rappelle-moi ».

L’influence croissante d’Apple et l’intégration de l’intelligence artificielle

La parenté visuelle avec l’app native Apple TV ne passe pas inaperçue. En fait, ce rapprochement entre les deux univers pourrait bien faciliter la transition des habitués. D’ailleurs, Apple prévoit également une mise à jour esthétique pour son application avec le futur tvOS 26, promettant encore plus de fluidité et de simplicité.

Côté innovation, difficile aujourd’hui d’échapper au sujet brûlant : l’IA générative. Sur ce terrain aussi, Netflix avance ses pions : il devient possible d’obtenir des recommandations personnalisées simplement en exprimant son humeur – par exemple en saisissant « je veux quelque chose de drôle et léger ». La plateforme adapte alors sa sélection selon la demande formulée.

Bientôt un nouveau boîtier Apple TV ?

Enfin, difficile d’ignorer les rumeurs autour du prochain appareil signé Apple. Attendu cet automne – potentiellement lors du lancement des nouveaux iPhone –, le futur boîtier Apple TV 4K promet non seulement des avancées pour la maison connectée mais aussi un processeur boosté.

Pour ceux qui utilisent déjà le service sur Apple TV 4K, il suffit donc de vérifier la version installée afin de profiter immédiatement de ces nouveautés. Le débat est ouvert parmi les abonnés : entre enthousiasme et critiques, cette évolution souligne surtout la volonté des plateformes de coller toujours davantage aux attentes des spectateurs – quitte à bousculer leurs repères.