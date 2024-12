La NASA touche du doigt le Soleil

La NASA a réussi un exploit historique en envoyant la sonde Parker Solar Probe plus près du Soleil que jamais.

Tl;dr La NASA a réussi un exploit en envoyant la sonde Parker Solar Probe à seulement 3,8 millions de miles du Soleil, une distance record.

La sonde a enduré des températures extrêmes et des radiations intenses pour étudier la couronne solaire et le vent solaire.

Les données collectées visent à résoudre des mystères comme le réchauffement de la couronne et à mieux comprendre l’impact du Soleil sur la Terre et ses technologies.

Un record de proximité pour la Parker Solar Probe

La sonde Parker Solar Probe a récemment plongé dans l’atmosphère extérieure du Soleil, la couronne, battant le record de la plus proche approche de l’étoile. En se rapprochant à 3,8 millions de miles (6,1 millions de km), la sonde a dû supporter des températures extrêmes allant jusqu’à 1 800 °F (980 °C) et une radiation intense. Malgré ces conditions extrêmes, la NASA a pu recevoir un signal rassurant le 28 décembre dernier, confirmant que la sonde était en bon état de fonctionnement après cette audacieuse traversée. Cette mission est cruciale pour mieux comprendre le Soleil, notamment sa couronne et les phénomènes qui la réchauffent.

Une mission audacieuse dans des conditions extrêmes

Pour réaliser cet exploit, la sonde a dû endurer des conditions extrêmes. À une vitesse impressionnante de 430 000 mph (692 000 km/h), la Parker Solar Probe a frôlé le Soleil en se protégeant avec un bouclier en composite de carbone de 11,5 cm d’épaisseur. Ce bouclier permet de protéger les instruments de la sonde contre les températures extrêmes et les radiations dangereuses, mais la sonde devait tout de même se déplacer rapidement pour limiter le temps d’exposition. Malgré ces protections, la mission est un véritable défi technologique, la sonde devant résister à des conditions que l’humanité n’a jamais expérimentées.

Comprendre les mystères du Soleil

L’objectif principal de cette mission est de résoudre des mystères scientifiques de longue date. Un des phénomènes les plus intrigants est l’énigme du réchauffement de la couronne solaire, qui est beaucoup plus chaude que la surface du Soleil. Alors que la surface atteint environ 6 000 °C, la couronne, située plus loin, peut atteindre des millions de degrés. En étudiant ces phénomènes, les scientifiques espèrent découvrir les mécanismes de ce réchauffement mystérieux et obtenir des données précieuses pour mieux comprendre le comportement du Soleil et son influence sur l’environnement spatial.

L’impact sur la Terre et la vie quotidienne

Cette mission de la NASA ne concerne pas seulement les scientifiques. Les données collectées par la sonde permettront aussi de mieux comprendre le vent solaire, un flux constant de particules chargées émanant de la couronne. Ce vent solaire interagit avec le champ magnétique terrestre, créant des aurores boréales, mais peut aussi causer des perturbations technologiques, comme la déstabilisation des réseaux électriques et des systèmes de communication. Par conséquent, mieux comprendre ce phénomène pourrait être essentiel pour prévenir les effets du « météo spatiale » et protéger les technologies qui dépendent de l’espace.