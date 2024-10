La NASA dévoile une image éblouissante du plus grand super amas d’étoiles de notre galaxie

Westerlund 1 est un jeune amas d'étoiles dont la taille peut atteindre jusqu'à 100 000 fois celle de notre soleil.

Tl;dr Le télescope spatial James Webb a capturé des images détaillées du super amas d’étoiles Westerlund 1.

Westerlund 1 est le plus grand et le plus proche super amas d’étoiles de notre galaxie.

Les images aident les chercheurs à comprendre la formation et l’évolution des étoiles massives.

Le James Webb Space Telescope offre une nouvelle perspective sur Westerlund 1

Le télescope spatial James Webb, par sa capacité à capturer des images de l’espace avec une clarté et une précision inégalées, nous offre une perspective renouvelée sur l’univers. Récemment, il a révélé des images impressionnantes d’un « super amas d’étoiles » nommé Westerlund 1, semblable à une riche collection de joyaux célestes.

Un aperçu de la jeunesse cosmique

Les super amas d’étoiles, comme Westerlund 1, sont de jeunes regroupements d’étoiles milliers de fois plus grandes que notre soleil, toutes concentrées dans une petite zone. Notre galaxie a produit davantage de ces amas il y a des milliards d’années. Aujourd’hui, elle ne produit plus autant d’étoiles, et seuls quelques super amas d’étoiles subsistent dans la Voie Lactée.

Westerlund 1 est le plus grand et le plus proche de ces vestiges. Situé à 12 000 années-lumière de nous, il se compose d’étoiles massives d’une masse entre 50 000 et 100 000 fois celle de notre soleil, réparties sur une région de six années-lumière. Parmi ces étoiles, on trouve des hypergéantes jaunes, environ un million de fois plus lumineuses que notre soleil. Les scientifiques estiment que l’âge de ce cluster est compris entre 3,5 et 5 millions d’années, une véritable jeunesse à l’échelle cosmique.

Un laboratoire cosmique pour les chercheurs

C’est donc une source précieuse de données pour nous aider à comprendre comment se forment et meurent les étoiles massives. Même si nous ne serons pas là pour le voir, on estime que le cluster produira 1 500 supernovae en moins de 40 millions d’années.

Les astronomes ont capturé cette image de Westerlund 1 dans le cadre d’une enquête en cours sur la formation et l’évolution des étoiles. Pour cela, ils ont utilisé la caméra infrarouge proche (NIRCam) du JWST, récemment utilisée pour capturer une supernova à effet de lentille gravitationnelle qui pourrait aider à éclairer la vitesse d’expansion de notre univers.