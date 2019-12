La NASA dévoile son rover lancé à destination de Mars

La mission Mars 2020 annoncée en 2012 devient de plus en plus réelle à mesure que l'on s'approche de la date de lancement. La NASA a justement dévoilé son robot motorisé charger d'explorer et d'échantillonner la planète rouge.

Le programme spatial américain s’est accéléré ses dernières années, stimulé par des entreprises privées telles que SpaceX d’Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos qui promettent de réduire les coûts intrinsèques aux missions spatiales. Le dernier rover en date lancé sur Mars par la NASA, Curiosity, est toujours opérationnel depuis son arrivée en août 2012. L’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace américaine présente aujourd’hui son successeur, Mars 2020. Ce dernier a été construit afin d’étudier la présence de formes de vie passées sur la planète rouge et récoltera des échantillons du sol à l’aide de son bras articulé de 2 mètres. Il ne sera pas le seul à prendre la route de Mars en 2020 cependant : le Rosalind Franklin, ex-ExoMars, sera lancé en juillet 2020 par l’Agence Spatiale Européenne et l’entreprise d’état russe Roscosmos, et la mission chinoise Huoxing 1 lancera son propre rover peu de temps après.

Premier essai réussi

Si cette dernière mission doit durer trois mois une fois le sol martien touché, le Rosalind Franklin partira lui pour une durée de sept mois sur la planète rouge. Le Mars 2020 Rover a réussi son premier essai au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, près de Los Angeles, la semaine dernière, nous apprend le site Science Alert. Par la même occasion, le véhicule a été dévoilé aux journalistes. Sa mission ? “Chercher des signes de vie ”…] qui nous aideront à comprendre le contexte géologique et chimique à la surface de Mars” selon Matt Wallace, chef adjoint de la mission.

Trouver des traces de vie

Le rover doté de 23 caméras, de six roues, d’un réacteur nucléaire miniature, de bras articulés et d’une perceuse permettant de fendre la roche cherchera à détecter la trace de vie microbienne ancienne — plusieurs milliards d’années, lorsque la planète avait de l’eau en surface et une atmosphère plus épaisse. Une fois récoltés, les échantillons sont laissés sur place, avant qu’une prochaine mission ne vienne les récupérer. La NASA évoque l’année 2026.