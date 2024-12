La Momie va revenir au cinéma avec l’aide d’un expert de l’horreur

Le réalisateur irlandais Lee Cronin s'apprête à ressusciter le mythe de La Momie.

La Momie par Lee Cronin

Blumhouse persiste dans sa quête de donner un nouveau souffle aux monstres de films classiques pour un public moderne. Dans cette optique, il a été révélé que Lee Cronin, connu pour Evil Dead Rise, a été choisi pour écrire et réaliser une nouvelle version de La Momie. Blumhouse produira le film pour New Line Cinema.

Un retour au cinéma en 2026

Selon The Hollywood Reporter, La Momie de Lee Cronin sortira en salles le 17 avril 2026. Marquez cette date sur vos calendriers et planifiez en conséquence, fans d’horreur. L’annonce a été teasée par Blumhouse sur Instagram, révélant la page de titre du scénario du réalisateur. « Quelque chose de terrifiant sera déchaîné en 2026« , peut-on lire en légende.

Des producteurs de renom

Blumhouse produit le film aux côtés de Atomic Monster de James Wan (les deux sociétés ayant fusionné plus tôt cette année), avec la société de Lee Cronin, Doppelgängers, également à la production. Wan, Jason Blum et John Keville sont également producteurs, avec Michael Clear, Judson Scott et Macdara Kelleher en tant que producteurs exécutifs et Alayna Glasthal supervisant le projet pour Atomic Monster. Les détails de l’intrigue sont gardés secrets pour le moment, et aucun détail de casting n’a été confirmé à ce stade.

Evil Dead, la carte de visite de Lee Cronin

Pour Lee Cronin, c’est une opportunité de renouveler une autre grande franchise d’horreur. La franchise Evil Dead était en sommeil depuis une décennie après la sortie du reboot de 2013. Lee Cronin a introduit un nouveau casting de personnages dans un nouveau décor, transformant Rise en un énorme succès qui a rapporté près de 150 millions de dollars au box-office. New Line a depuis lancé non pas un, mais deux nouveaux films Evil Dead. Lee Cronin n’est impliqué dans aucun des deux, ayant manifestement d’autres projets en tête.