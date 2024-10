La mission Europa Clipper de la NASA se dirige vers Jupiter

La mission du vaisseau spatial est de vérifier si les conditions sur la lune jovienne sont réellement habitables.

Tl;dr Lancement du plus grand engin spatial de la NASA, l’Europa Clipper.

Le voyage de 1,8 milliard de kilomètres vers la lune de Jupiter, Europa.

Recherche de conditions propices à la vie sous la surface glacée d’Europa.

Le lancement d’Europa Clipper : Un pas de géant vers la lune de Jupiter

La NASA a franchi un nouveau cap dans l’exploration spatiale avec le lancement de la sonde Europa Clipper, le plus grand engin spatial jamais construit pour une mission interplanétaire. Lancée depuis le Centre Spatial Kennedy en Floride, à bord d’une fusée Falcon Heavy de SpaceX, la sonde a entamé son voyage de 1,8 milliard de kilomètres vers Europa, l’une des lunes de Jupiter.

Le voyage vers Europa : Un défi de taille

La route d’Europa Clipper ne sera pas directe. Le vaisseau passera d’abord près de Mars et de la Terre en 2026, utilisant la gravité de ces planètes pour augmenter sa vitesse. Cette technique, connue sous le nom de « slingshot » ou fronde gravitationnelle, permettra à la sonde de rejoindre le système solaire externe.

Europa, avec sa coquille glacée épaisse de 10 à 15 miles recouvrant un océan d’eau salée — estimé à deux fois le volume de tous les océans de la Terre — est l’un des mondes les plus prometteurs pour la recherche de vie extraterrestre. « Les scientifiques pensent que Europa a des conditions appropriées sous sa surface glacée pour soutenir la vie. Ses conditions sont l’eau, l’énergie, la chimie et la stabilité », a déclaré Sandra Connelly, directrice adjointe associée de la NASA.

Une mission scientifique audacieuse

Si l’arrivée est prévue en 2031, l’Europa Clipper effectuera 49 passages à proximité de la lune, à une distance minimale de 16 miles de sa surface. Équipée de neuf instruments, dont un radar pénétrant dans la glace, des caméras et un instrument thermique, la sonde cherchera à comprendre la profondeur réelle de l’océan sous la glace d’Europa et à identifier des zones de glace plus chaude. Elle cherchera également d’éventuels panaches de vapeur d’eau s’échappant de la surface glacée d’Europa.

Grâce à cette mission, la NASA espère ouvrir une nouvelle page dans l’histoire de l’exploration spatiale et faire une avancée significative dans la quête de la vie au-delà de notre planète.