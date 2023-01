La manette Google Stadia ne servira pas à rien après la fermeture du service

Derniers petits cadeaux de Google avant la fin de Stadia : une mise à jour importante de la manette et un nouveau jeu.

Google donne aux utilisateurs de Stadia quelques lots de consolation avant que le service de streaming de jeux vidéo ne ferme définitivement ses portes le 18 janvier. Pour commencer, la firme de Mountain View prévoit de publier un outil pour activer la prise en charge du Bluetooth sur la manette Stadia. Vous devrez attendre la semaine prochaine pour pouvoir le télécharger, mais cela devrait rendre l’accessoire utile avec n’importe quel jeu compatible avec une manette. Du moment que la plateforme reconnait la manette, bien entendu.

Par ailleurs, le géant américain a aussi lancé un clone de Snake, Worm Game, comme un dernier remerciement envers ses joueurs. C’est un projet relativement simple que l’équipe Stadia utilise pour ses tests depuis bien avant le lancement de la plateforme, mais c’est un jeu à tester si vous voulez dire au revoir au service comme il se doit.

Vous n’avez cependant pas de chance si vous avez joué à Destiny 2 sur Stadia dans la mesure où Bungie a déjà fermé les serveurs Stadia de son jeu. Le studio laisse cependant jusqu’au 18 janvier aux joueurs pour activer le Cross Save et migrer leurs personnages une autre plateforme de leur choix. Le développeur avertit aussi que vous ne devriez pas désactiver le Cross Save après le 18 janvier “pour quelque raison que ce soit” tant que Stadia est votre compte principal.

Ces annonces de dernière minute ne sont pas une grande surprise. Google avait annoncé le planning précis de la fermeture de son service en septembre et commencer à effectuer des remboursements en novembre. D’autres studios de jeux ont aussi aidé à la transition depuis de nombreuses semaines. IO Interactive, par exemple, a récemment publié un outil Progression Carryover pour les joueurs de Hitman. Ubisoft, de son côté, offre des copies gratuites des jeux PC à celles et ceux qui ont acheté les jeux sur Stadia. Si vous n’aviez pas encore lâché l’affaire avec Stadia, c’est le moment où jamais.

La technologie derrière Stadia continuera d’exister, tout comme Worm Game, dans nos souvenirs à tout le moins. En plus de cette mise à jour de la manette, Google Immersive Stream for Games rend la fonctionnalité cloud disponible à d’autres entreprises. Toujours est-il que l’annonce reste douce-amère, c’est un rappel que l’initiative la plus ambitieuse de Google en ce qui concerne le jeu vidéo arrive à son terme.

You might have seen one last game arrive on Stadia today. It's a humble 🧡 thanks 💜 for playing from our team.

Find it here: https://t.co/PyAUH181v1

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) January 13, 2023