La gamme Nanoleaf Sense+ Control peut s’automatiser elle-même

Nanoleaf fait le plein de nouveautés cette année, notamment avec la gamme Sense+ Control qui apprend de vos habitudes.

Nanoleaf annonce une nouvelle gamme de produits qui devrait plaire aux amateurs d’automatisation. La famille Sense+ Control comporte trois produits : le Sense+ Smart Light Switch, le Sense+ Wireless Light Switch et le Nala Learning Bridge. Tous trois sont compatibles Matter et Thread et ont des capteurs de mouvement et de luminosité ambiante intégrés. Le Nala Learning Bridge (ci-dessus) agit comme un routeur Thread Border que vous pouvez utiliser comme hub pour votre réseau domotique. Vous pouvez aussi l’utiliser comme lumière d’ambiance.

Nala est aussi le nom du nouvel Automations Learning Assistant de Nanoleaf et ce qui rend la gamme Sense+ Control si intéressante. Selon le fabricant, Nala peut apprendre de vos habitudes et finir par savoir quand allumer ou éteindre vos lumières et ajuster leur luminosité et leur couleur à votre convenance. “Avec le temps, les utilisateurs profiteront d’une expérience vraiment intelligente et automatisée avec un éclairage intelligent dans leur logement”, explique Nanoleaf. La gamme Sense+ Control arrivera au second semestre 2023 Nanoleaf prévoit aussi de mettre à jour ses routeurs Thread Border existants pour prendre en charge Nala.

Outre la gamme Sense+ Control, l’entreprise a annoncé d’autres produits, comme le Nanoleaf 4D, un système permettant de synchroniser vos lumières Nanoleaf avec votre téléviseur. Prévu pour le second semestre, le 4D Starter Kit sera livré avec la nouvelle Screen Mirror Camera et un Lightstrip compatible Matter doté de 50 zones LED et quatre modes miroir. Avec l’aide de la technologie Sync+ de la marque, vous pouvez synchroniser le Lightstrip et tous vos luminaires avec le contenu de votre TV. Si vous voulez un éclairage plus statique, la plateforme Sync+ peut aussi afficher des scènes préconfigurées.

Lors de l’installation du Nanoleaf 4D, vous pouvez monter la caméra sur votre TV ou juste en dessous. Il y a tout le nécessaire pour la fixation. Au lancement, Nanoleaf proposera son 4D Starter Kit en deux tailles : une pour les TV de 55 à 65 pouces, une autre pour les TV de 70 à 80 pouces. Le tarif n’a pas été dévoilé.

Nanoleaf ajoute aussi un plafonnier à sa gamme de panneaux muraux modulaires. Le Skylight est un ensemble de panneaux carrés LED RBGW que vous pouvez arranger comme vous le voulez pour créer des motifs sur votre plafond. Skylight a toutes les fonctionnalités des produits Nanoleaf, y compris les technologies screen mirroring et music visualizer ainsi que les scènes de groupe. Vous pouvez utiliser l’app Nanoleaf pour ajuster la luminosité, la couleur et la température des LED du Skylight. Comme le Nala Learning Bridge, Skylight fait aussi office de routeur Thread Border. La commercialisation est prévue pour le second semestre, le tarif devrait être dévoilé quelque temps avant.

Enfin, Nanoleaf met à jour sa gamme Essentials et ajoute les modèles BR30 et GU10. L’entreprise rafraîchit aussi ses modèles Essentials existants, y compris l’ampoule originale A19, pour les rendre compatibles Matter. Les possesseurs de produits Nanoleaf existants ne sont pas non plus oubliés. La marque explique qu’une mise à jour arrivera bientôt pour ses produits Shapes, Elements, Canvas et Lines, là encore pour les rendre compatibles avec Matter.