La franchise Age of Empires s’invite sur PS5

Les joueurs PS5 vont pouvoir découvrir Age of Mytholody: Retold et Age of Empires II: Definitive Edition.

Tl;dr Age of Empires arrive sur PS5 avec Age of Mythology: Retold et l’extension Immortal Pillars le 4 mars 2025.

Age of Empires II: Definitive Edition sera lancé sur PS5 plus tard cette année.

Les précommandes sont ouvertes, offrant des bonus exclusifs pour les joueurs PS5, ainsi qu’une édition premium pour un accès anticipé.

Age of Empires sur PS5 : une arrivée qui change la donne

Après des années d’exclusivité sur PC et Xbox, la franchise Age of Empires s’apprête à conquérir la PS5. Le 4 mars 2025, les joueurs PS5 pourront découvrir Age of Mythology: Retold accompagné de son extension Immortal Pillars. Ce lancement est une nouvelle étape dans l’évolution de Microsoft, qui semble vouloir étendre sa domination sur de nouvelles plateformes. La franchise, d’une grande richesse historique et stratégique, fait son arrivée sur la console de Sony avec des promesses de contenu riche et une expérience de jeu cross-plateforme.

Des titres emblématiques et du contenu cross-play

L’arrivée de Age of Mythology: Retold n’est que la première étape, puisque Age of Empires II: Definitive Edition sera disponible au printemps 2025. Ces jeux seront proposés avec une parité de contenu sur toutes les plateformes, permettant aux joueurs PS5 de profiter de la même expérience que ceux sur PC ou Xbox. Microsoft a également assuré la compatibilité avec le cross-play, permettant aux joueurs de se défier sur plusieurs supports sans restriction. C’est une stratégie visant à encourager l’unification de la communauté, peu importe la plateforme choisie.

Une aubaine pour la PS5 de Sony

Ce n’est pas la première fois que Microsoft choisit de faire un pas vers ses concurrents. En effet, après l’annonce de Forza Horizon 5 et Indiana Jones and the Great Circle, la franchise Age of Empires vient ajouter un poids lourd à la liste. Microsoft poursuit sa politique de diversification en apportant ses franchises phare sur des systèmes concurrents, une démarche qui pourrait changer les rapports entre Xbox et PlayStation. Cette ouverture s’inscrit dans une tendance plus large de démocratisation du cloud gaming, accessible à travers presque tous les appareils, créant une expérience plus fluide et inclusive.

Des récompenses spéciales pour les fans

Les précommandes pour Age of Mythology: Retold sont actuellement ouvertes. Les joueurs qui réservent le jeu dès maintenant sur PS5 recevront deux bénédictions exclusives pour le mode Arena of the Gods, un atout qui viendra enrichir l’expérience de jeu. De plus, la Premium Edition du jeu offrira un accès anticipé de cinq jours, soit dès le 27 février 2025, avec l’inclusion de l’extension Immortal Pillars et de nombreux autres bonus. Cela permettra aux joueurs les plus passionnés de plonger dans l’univers du jeu avant tout le monde, tout en profitant de contenus supplémentaires qui promettent de prolonger l’aventure.