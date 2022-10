Age of Empires II : Definitive Edition et Age of Empires IV sortiront sur les consoles Xbox en 2023

Le studio américain World's Edge est en charge des versions Xbox des jeux Age of Empires de Microsoft.

Pour célébrer les 25 ans du célèbre RTS, Age of Empires II : Definitive Edition sera disponible le 31 janvier 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Xbox Cloud Gaming (PC/mobiles). Age of Empires IV arrivera lui dans le courant de l’année 2023 sur les mêmes supports. Si les deux opus seront jouables avec la manette, le combo clavier-souris sera également pris en charge, tout comme le crossplay.

We heard your pleas, and we agree that now is the perfect time—we're aging up and heading to the console age! Age of Empires II: Definitive Edition and Age of Empires IV are coming to Xbox consoles and xCloud in 2023. Check out the trailer and mark your calendar! #AoE25 pic.twitter.com/YXpTKHCDaf — Age of Empires (@AgeOfEmpires) October 25, 2022

Emma Bridle, directrice du département Customer Voice chez World’s Edge (Xbox Game Studios), a déclaré :

Nous savions qu’il ne serait pas une mince affaire de retranscrire la complexité des jeux de stratégie sur Xbox et il fallait considérer les choses avec prudence et attention. L’équipe a travaillé pour vous proposer une expérience qui sera non seulement très agréable à la manette, mais qui vous apprendra aussi à jouer sur Xbox. Un nouveau tutoriel pensé spécifiquement pour le jeu à la manette et une interface inédite sur console vous aideront à débuter. Nous avons également ajouté une intelligence artificielle qui vous permettra de gérer vos ressources de manière efficace et intuitive (…) Les équipes en charge des versions consoles ont travaillé ensemble pour vous offrir une expérience complémentaire et vous proposer le dernier volet en date de la série sur Xbox.

Un immense contenu sur les consoles Xbox pour Age of Empires II : Definitive Edition

Après presque une quarantaine de mises à jour, trois extensions ainsi que de nombreuses améliorations constantes grâce au suivi exemplaire de Forgotten Empires, Tantalus Media et Wicked Witch depuis sa sortie en 2019 sur PC, Age of Empires II : Definitive Edition (remasterisation d’Age of Empires II : The Age of Kings) a vu son contenu s’étoffer avec pas moins de 83 cartes, 42 civilisations en multijoueur, 34 campagnes solo, dix modes multijoueur et sept campagnes en coopération.

L’année 2022 fut incroyable pour Age of Empires, avec plus de 25 mises à jour, plus de 15 événements en jeu (et leurs extraordinaires récompenses associées) et plus de 14.000 mods créés et publiés. La communauté d’Age of Empires continue à grandir et à en faire toujours plus (…) Les joueuses et les joueurs Xbox pourront bientôt découvrir tout ce que le jeu phénomène peut offrir !

Age of Empires IV s’offre une Édition Anniversaire

L’Édition Anniversaire d’Age of Empires IV et la mise à jour anniversaire de la Saison Trois sont disponibles dès maintenant sur PC et l’année prochaine sur les consoles Xbox :