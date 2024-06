Tout savoir sur Age of Mythology: Retold

Le studio américain World’s Edge réinvente Age of Mythology avec des graphismes améliorés et des fonctionnalités inédites afin de raviver l'intérêt des fans de mythologie et de stratégie.

Tl;dr Age of Mythology: Retold est un remake de Age of Mythology.

Age of Mythology: Retold sortira le 4 septembre 2024 sur Xbox Series X|S et PC.

Le choix du dieu principal affecte le style et la progression des joueurs.

Le remake pourrait intégrer des mécaniques de jeux plus récentes.

Le retour d’un classique

Le remake du RTS Age of Mythology, intitulé Age of Mythology: Retold, a été officiellement annoncé pour cette année. Il s’agit d’une refonte complète de l’opus original mettant en scène des concepts et des créatures de diverses mythologies pour une expérience ludique enrichie.

Un choix divin

Dans Age of Mythology: Retold, les joueurs choisissent un dieu principal qui détermine leur style de jeu. Ce choix influence la progression du jeu à travers quatre “âges” de l’histoire, répartis sur plusieurs modes de jeu différents. Les dieux offrent des pouvoirs uniques, des bonus passifs et un panthéon de dieux mineurs pour les soutenir dans la bataille.

Age of Mythology: Retold sera disponible le 4 septembre 2024, près de 22 ans après la sortie de l’original, sur Xbox Series X|S et PC (ainsi que le Xbox Game Pass et le Xbox Cloud Gaming). A noter qu’il s’agira du premier titre de la franchise Age of Empires à être disponible à la fois sur PC et sur console au moment du lancement.

Des changements attendus

Étant donné que plus de 20 ans se sont écoulés depuis la sortie du jeu original, des différences sont à prévoir. Le remake pourrait intégrer certaines des nouvelles mécaniques introduites dans les derniers jeux de la série Age of Empires, tels que le système de calcul des forces et des faiblesses des unités de Age of Empires 4 ou la fonctionnalité des monuments emblématiques.