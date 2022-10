Age of Empires Mobile, le RTS retente l’aventure du jeu mobile

La licence Age of Empires va revenir sur les smartphones.

Il n’est pas encore confirmé qu’Age of Empires Mobile qui sortira sur iOS et Android soit la version mondiale de Return to Empire. Pour mémoire, Microsoft et World’s Edge ont déjà collaboré avec TiMi Studios de Tencent pour développer une version chinoise d’Age of Empires. Elle offre une expérience authentique de la licence et se présente comme un jeu de stratégie 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate). Les deux versions pourraient être similaires, compte tenu de l’expertise de TiMi Studios dans le portage d’IP de consoles sur les smartphones.

Un teaser pour Age of Empires Mobile

Michael Mann, responsable du studio américain World’s Edge, a déclaré :

Vous avez pu voir un aperçu d’une toute nouvelle manière de jouer à Age of Empires, puisque la série se dirige vers le mobile. Ce titre unique et visuellement impressionnant vous permettra de bâtir votre empire, où que vous soyez. Si cette annonce vous a plu, sachez que nous vous en dirons plus très bientôt…

Nous n’avons pas d’informations concernant le lancement d’Age of Empires Mobile pour le moment, mais Microsoft devrait informer les fans d’ici début 2023.

L’échec du portage mobile pour la licence Age of Empires

Avant Return to Empire en Chine, qui ne séduit pas vraiment les joueurs asiatiques, Age of Empires est arrivé sur les smartphones via Age of Empires : Castle Siege et Age of Empires : World Domination. Ces deux jeux ressemblaient davantage à des jeux de stratégie en temps réel à la sauce Clash of Clans qu’à des jeux de stratégie historique en temps réel complexes et étendus comme ceux de la série principale. Le succès ne sera jamais au rendez-vous, malgré un modèle économique basé sur le free-to-play.