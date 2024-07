La dernière mise à jour de l’émulateur Nintendo Delta est désormais compatible iPad

La version 1.6 est désormais disponible sur l'App Store d'Apple et l'AltStore PAL.

TL;DR Version 1.6 de l’émulateur de jeu Delta, maintenant compatible avec iPad.

Switching facile entre iPhone et iPad, améliorations pour DS et nouveaux designs.

Attention, DS save states non compatibles avec la nouvelle version.

Les férus de rétrogaming sur iPad ont du génie. Le réputé émulateur de jeu Delta a franchi une étape décisive avec sa version 1.6, désormais optimisée pour iPad.

Une version majeure centrée sur l’expérience utilisateur

Cette dernière mise à jour est importante, c’est une version optimisée pour l’utilisation sur iPad, et ce n’est pas tout. Elle offre aussi une transition en toute transparence entre iPhone et iPad, et des améliorations significatives pour la compatibilité DS. Le tout, brodé d’un nouvel habillage, de gestes de menu bouton innovants, et d’un nouveau logo. D’ailleurs, le logo précédent de Delta n’est plus, suite à des pressions de la part d’Adobe pour cause de similarités avec leur emblématique ‘A’.

L’app est en ligne sur l’App Store et AltStore

Toutes les nouveautés de la version Delta 1.6 sont accessibles depuis l’App Store et l’AltStore PAL. Rappelez-vous que « cette mise à jour est incompatible avec les états de sauvegarde DS existants. Veuillez sauvegarder normalement en jeu avant la mise à jour pour éviter toute perte de progression. »

Delta se soucie de sa communauté

Non content de fournir une mise à jour majeure, l’équipe Delta a aussi développé une nouvelle application, Delta Legacy, pour accompagner les utilisateurs dans la migration de leurs sauvegardes. Des instructions détaillées pour démarrer le processus sont disponibles sur le site web de Delta.

La promesse faite il y a à peine trois mois par Riley Testut, le créateur de Delta, de prendre en charge l’iPad ne fait que renforcer la réputation de l’entreprise non seulement pour fournir une technologie de dernière génération, mais aussi pour la qualité de son service client.