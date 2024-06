Adobe poursuivi par les États-Unis pour ses frais d’annulation anticipée et la difficulté du désabonnement

Après avoir reçu de nombreuses plaintes de consommateurs à travers le pays, la FTC a décidé d'intervenir.

Tl;dr Le gouvernement américain poursuit Adobe pour pratiques commerciales trompeuses.

Des frais de résiliation anticipée auraient été cachés aux consommateurs.

Adobe conteste les allégations de la FTC (Commission Fédérale du Commerce).

Les utilisateurs se plaignent des nouvelles conditions de service d’Adobe.

Adobe face à une action en justice

Un nouvel acteur est entré dans le monde du contentieux juridique aux États-Unis. Le gouvernement américain a engagé une action en justice contre Adobe, accusant le géant de l’informatique de tromper les consommateurs en dissimulant des frais de résiliation anticipée.

Des accusations sérieuses

Selon une plainte déposée par le Department of Justice des États-Unis, Adobe aurait encouragé les consommateurs à s’abonner à son plan “annuel payé mensuellement” sans leur expliquer clairement que la résiliation de ce dernier pendant la première année pourrait entraîner des frais de résiliation anticipée. Pire encore, ces frais auraient été dissimulés dans des petits caractères ou nécessité une recherche fastidieuse derrière de minuscules icônes.

Réponse d’Adobe

En dépit de ces graves accusations, Adobe n’a pas tardé à riposter. “Nous réfuterons les affirmations de la FTC devant un tribunal”, a déclaré Dana Rao, conseiller général et responsable de la confiance chez Adobe. Selon lui, l’entreprise offre des services d’abonnement “pratiques, flexibles et rentables”, et met un point d’honneur à assurer une expérience positive à ses clients.

Une vague d’indignation parmi les utilisateurs

Cette action en justice intervient alors qu’Adobe fait face à une vague de critiques des utilisateurs concernant ses dernières conditions de service. Certains s’inquiètent que le langage vague de l’entreprise dans ses conditions de service puisse permettre à Adobe de librement utiliser leurs travaux pour former ses algorithmes d’intelligence artificielle. En réponse, Adobe a annoncé qu’elle allait apporter des précisions à ses conditions de service, notamment en ce qui concerne l’intelligence artificielle et la propriété des contenus.