La demande pour l’IA propulse Foxconn vers de nouveaux sommets

Foxconn a surpassé les attentes du marché, propulsé par la forte demande en infrastructures pour l'intelligence artificielle.

Tl;dr Foxconn a enregistré une croissance de 15% de ses revenus, surpassant les attentes grâce à la demande en infrastructures IA.

La division des serveurs pour l’IA a joué un rôle clé dans cette performance, avec des résultats particulièrement solides.

Malgré une année record, Foxconn prévoit une stabilité pour le premier trimestre 2025, avec une légère baisse saisonnière attendue.

Des ventes qui dépassent les prévisions

Hon Hai Precision Industry Company, connu sous le nom de Foxconn, a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires de 15% au dernier trimestre, atteignant 2,13 trillions de dollars taïwanais (64,6 milliards de dollars). Cette performance dépasse les prévisions des analystes, qui anticipaient une hausse de 13%. Le mois de décembre a été particulièrement fort, avec une augmentation de 42% des ventes, atteignant 654,83 milliards de dollars taïwanais. Ces chiffres soulignent la solidité de Foxconn, notamment dans le secteur de la fabrication de serveurs pour l’IA, qui continue de croître.

L’IA propulse la croissance des serveurs

L’augmentation de la demande pour les serveurs d’IA a joué un rôle central dans la hausse des revenus de Foxconn. La division des produits cloud et réseaux, qui comprend des clients comme Nvidia, a vu ses revenus grimper grâce à cette demande accrue. Nvidia, un acteur majeur de l’IA, est l’un des clients les plus importants de Foxconn, et les besoins croissants en serveurs pour alimenter les applications d’intelligence artificielle ont significativement soutenu la croissance des ventes. Cette tendance devrait se poursuivre alors que l’IA continue de s’imposer dans divers secteurs industriels.

Une stabilité dans les ventes d’iPhones

Du côté des produits électroniques grand public, incluant les iPhones, Foxconn a indiqué que la croissance était « plutôt stable » d’une année sur l’autre. Bien que les ventes des smartphones n’aient pas connu de flambée spectaculaire, la position dominante d’Apple dans le marché mondial des smartphones et la fidélité de sa clientèle ont permis de maintenir une performance constante pour Foxconn. L’impact de la demande saisonnière sur les ventes d’iPhones reste modéré, mais toujours significatif dans l’ensemble de ses activités.

Une gestion prudente pour 2025

En dépit d’une année record en termes de revenus, Foxconn prévoit que ses résultats du premier trimestre 2025 seront comparables à la moyenne des cinq dernières années. L’entreprise a expliqué que les opérations étaient entrées dans la période creuse traditionnelle, typique de ce début d’année. Les prévisions sont optimistes, mais le ralentissement de la demande dans certains secteurs pourrait atténuer une croissance aussi marquante que celle observée au dernier trimestre 2024. Foxconn n’a pas fourni de prévisions chiffrées, mais sa gestion prudente laisse entrevoir une stabilisation dans les mois à venir.

Une performance boursière impressionnante

Foxconn a connu une année exceptionnelle sur le plan boursier, avec une hausse de 76% de la valeur de ses actions, largement supérieure à la performance générale du marché taïwanais, qui a progressé de 28,5%. Malgré une légère baisse de 0,8% de ses actions juste avant la publication des résultats financiers, l’entreprise affiche une performance boursière remarquable, renforçant sa position de leader dans l’industrie technologique. Les investisseurs continuent de voir Foxconn comme un acteur clé dans les secteurs de l’IA et de la fabrication de produits électroniques grand public.