La data de l’iPhone ne serait pas aussi anonymisée qu’Apple l’affirme

Apple se vante de placer la confidentialité et le respect de la vie privée des utilisateurs de ses produits au centre de son attention, mais la firme de Cupertino est assez régulièrement pointée du doigt pour certains manquements en la matière. Aujourd’hui, des chercheurs dévoilent une nouvelle étude quant à l’anonymisation de la data depuis les iPhone. Et il semble qu’il y ait, là encore, à redire.

Des experts de la société spécialisée Mysk mettent en doute la protection de la vie privée des utilisateurs mise en avant par Apple. Les développeurs affirment que l’utilisation de data “anonyme” pour certaines apps natives comportent un Directory Services Identifier (DSID) faisant le lien de manière unique entre votre Apple ID et les données iCloud. Apple pourrait ainsi, par exemple, utiliser ce DSID pour identifier vos habitudes sur l’App Store, selon Mysk. Ceci viendrait contredir l’affirmation d’Apple qu'”aucune” donnée n’est personnellement identifiable, et cela vaut aussi, apparemment, pour iOS 16.

Les chercheurs avaient précédemment partagé leur découverte que iOS 14.6 transmet de nombreuses données, dont l’activité sur les apps natives, à Apple, et ce, même lorsque l’analytics est totalement désactivée et la collecte de données limitée au maximum. Parmi les informations transmises, le modèle d’iPhone, la langue du clavier et d’autres détails qui pourraient, théoriquement, être utilisées pour identifier votre appareil. Gizmodo précise que des utilisateurs ont déposé un recours collectif contre Apple après la publication de cette étude par Mysk.

Mysk ajoute aussi que l’outil d’Apple qui empêche le tracking par les apps tierces a été introduit avec iOS 14.5, cela ne devrait donc pas affecter les autres apps sur vos appareils. Mais ce que voit vraiment Apple reste assez flou. En effet, comme Gizmodo l’explique, la firme de Cupertino chiffre les data et ne traite (peut-être) pas les données personnelles et les données génériques ensemble. Le problème, comme vous pouvez vous en douter, c’est qu’Apple ne détaille pas sa manière de procéder. Il y a donc un risque que le géant américain ne tienne pas sa parole quant au respect de votre vie privée, même si la collecte de données est limitée.

