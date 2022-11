Apple est accusé de suivre l’activité des utilisateurs même lorsque les paramètres disent le contraire

Apple attaqué en justice pour sa collecte données des utilisateurs. Les paramètres proposés pour désactiver la collecte ne serviraient à rien.

Ces dernières années, Apple s’est concentré sur la confidentialité et le respect de la vie privée des utilisateurs. Le fabricant de l’iPhone s’est attiré les foudres d’autres sociétés de la tech, dont la société mère de Facebook, Meta, à ce sujet. Les efforts de la firme de Cupertino à ce sujet ont coûté des milliards de dollars de revenus à Facebook.

Mais il s’avère qu’Apple collecte les données des utilisateurs, même si ces derniers ont explicitement configuré leur appareil pour que l’entreprise ne le fasse pas. Cela vaut aujourd’hui au géant américain d’être attaqué en justice.

Les développeurs d’app et chercheurs en sécurité Tommy Mysk et Talal Haj Bakry de l’entreprise de logiciels Mysk ont récemment découvert qu’iOS envoie “chaque tapotement que vous faites” à Apple depuis les propres apps de l’entreprise. Selon les développeurs, toute tentative de désactiver cette collecte de données, comme sélectionner l’option “désactiver le partage des analyses de l’appareil” dans les Réglages, n’empêche pas les données d’être envoyées.

Et les données collectées sont très détaillées. Comme Gizmodo le précise, un utilisateur qui parcourt l’App Store sur son iPhone envoie des données de recherche, ce qu’il a tapé et la durée passée sur la page d’une app, le tout, transmis à Apple en temps réel. Vous utilisez l’app Bourse d’Apple ? Apple reçoit la liste des actions observées par l’utilisateur, les articles qu’il lit dans l’app et les noms des actions qu’il a recherchées. Les horodatages de chaque visualisation des actions sont aussi transmis. Certaines apps de la firme de Cupertino collectent même des données concernant l’iPhone de l’utilisateur, comme le modèle, la résolution de l’écran et la langue du clavier.

Mysk a réalisé ses tests avec un iPhone jailbreaké sous iOS 14.6. L’équipe a découvert une activité d’iPhone similaire à celle d’un smartphone non jailbreaké sous iOS 16. Ceci étant dit, à cause du chiffrement, Mysk n’a pas pu déterminer exactement quelles données étaient envoyées sur l’appareil avec la dernière version du système d’exploitation d’Apple.

Une action collective a été déposée tout récemment, affirmant que les actions d’Apple enfreignent le California Invasion of Privacy Act. Le dossier ne se concentre pas spécifiquement sur le fait que la firme de Cupertino collecte ces données, mais plus sur les paramètres d’iOS, comme “Permettre aux apps de demander à vous suivre” et “Partager les analyses” qui donnent aux utilisateurs l’impression qu’ils peuvent désactiver un tel tracking.

Il n’est pas surprenant qu’Apple, ou une quelconque autre société de la tech, collecter les données des utilisateurs. Ceci étant dit, comme l’équipe de Mysk l’a découvert, Apple collecte ces données quels que soient les paramètres de l’utilisateurs alors même que l’entreprise propose de désactiver ladite collecte, donnant un faux sentiment de confidentialité. Et c’est bien là le sujet de cette action de groupe.

🧵

1/5

The recent changes that Apple has made to App Store ads should raise many #privacy concerns. It seems that the #AppStore app on iOS 14.6 sends every tap you make in the app to Apple.👇This data is sent in one request: (data usage & personalized ads are off)#CyberSecurity pic.twitter.com/1pYqdagi4e

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 3, 2022