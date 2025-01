La croisade des Monty Python face à ABC pour protéger leur humour déjanté

Le célèbre groupe comique Monty Python a mené une bataille judiciaire mémorable contre ABC pour défendre l’intégrité de leur série Monty Python’s Flying Circus.

Tl;dr La série Monty Python’s Flying Circus a eu du mal à s’imposer aux États-Unis avant de séduire un public grâce aux diffusions intégrales sur PBS.

La censure et les coupes imposées par ABC ont altéré l’œuvre originale, poussant les Monty Python à engager une bataille judiciaire.

Leur victoire en justice a non seulement préservé l’intégrité de leur série, mais leur a également permis de récupérer les droits de l’œuvre.

Une série « trop britannique » pour les États-Unis

Monty Python’s Flying Circus a d’abord été un pari difficile aux États-Unis. Les sketches absurdes, ancrés dans la culture britannique, semblaient incompréhensibles pour le public américain. Après l’échec du film And Now for Something Completely Different et une performance ratée sur The Tonight Show, la série a trouvé refuge sur une chaîne PBS de Dallas. Diffusée dans son intégralité, elle a séduit un public curieux et fidèlement décalé. Le succès grandissant sur PBS a ouvert la voie à une diffusion nationale sur ABC en 1975.

Une censure qui ne passe pas

ABC, peu habituée à l’humour irrévérencieux des Pythons, a décidé de remodeler les épisodes pour les adapter à ses normes. Les coupes visaient à supprimer des blagues audacieuses, des références corporelles et des mots jugés déplacés. Trois épisodes de la saison 4 ont été condensés en un spécial de 90 minutes, amputé de 22 minutes de contenu. Ces modifications ont détruit la structure des sketches, suscitant l’indignation des membres du groupe. Terry Gilliam et Michael Palin ont décidé d’agir.

Une bataille juridique pour l’intégrité artistique

Plutôt que de demander des compensations financières, les Monty Python ont exigé que leur travail reste fidèle à leur vision originale. Ils ont contesté en justice la décision d’ABC de censurer et d’altérer leurs épisodes. Bien que la chaîne ait légalement le droit d’éditer les émissions, les Pythons ont convaincu le juge que ces coupes nuisaient à l’esprit iconoclaste et unique de leur série. Le verdict initial a obligé ABC à ajouter un avertissement à l’écran, signalant que les épisodes avaient été modifiés.

Une victoire emblématique et un tournant légal

En appel, les Monty Python ont remporté une victoire totale : ABC ne pouvait plus diffuser les épisodes tronqués. Mais le véritable triomphe résidait ailleurs. Grâce à des subtilités contractuelles, cette affaire a permis aux Pythons de récupérer les droits de Monty Python’s Flying Circus en 1980. Ils ont alors obtenu un contrôle total sur leur œuvre, un fait rare dans l’industrie télévisuelle. Cette affaire est devenue un symbole de la défense de l’intégrité artistique face à des impératifs commerciaux.