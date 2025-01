Pourquoi ABC a annulé Once Upon a Time in Wonderland ?

Once Upon a Time in Wonderland n’aura duré qu’une seule saison car la série dérivée de Once Upon a Time n’a pas réussi à attirer une audience suffisante face à une concurrence féroce et un créneau horaire défavorable.

Tl;dr Once Upon a Time in Wonderland a été annulée après une saison en raison d’audiences insuffisantes, notamment à cause de sa diffusion face à The Big Bang Theory.

Bien que le spin-off ait tenté de reproduire le succès de Once Upon a Time, il n’a pas su captiver le public avec des intrigues et des personnages jugés moins attractifs.

Les créateurs avaient conçu une histoire auto-conclusive, ce qui a permis de clore la série sans laisser de fins non résolues malgré son échec prématuré.

Une tentative ambitieuse de prolonger le succès de Once Upon a Time

Après le succès phénoménal de Once Upon a Time, ABC a voulu capitaliser sur l’engouement en créant un spin-off basé sur l’univers d’Alice au pays des merveilles. Lancée en octobre 2013, la série combinait des personnages classiques comme Alice (Sophie Lowe), la Reine Rouge (Emma Rigby) et Jafar (Naveen Andrews). Avec ses intrigues complexes et ses clins d’œil à Disney, le projet semblait taillé pour plaire aux fans de la série originale. Cependant, malgré la richesse de son univers et une réception critique correcte (63 % sur Rotten Tomatoes), la magie n’a pas opéré auprès des spectateurs.

Une concurrence insurmontable face à The Big Bang Theory

L’une des principales raisons de cet échec réside dans son créneau horaire malheureux. Once Upon a Time in Wonderland était diffusé le jeudi soir, face à l’incontournable The Big Bang Theory sur CBS, un mastodonte des audiences à l’époque. Cette stratégie d’ABC visait à renforcer son offre de prime-time en associant le spin-off à Grey’s Anatomy. Cependant, la concurrence féroce a fait chuter les audiences dès les premiers épisodes, rendant difficile pour Once Upon a Time in Wonderland de trouver son public.

Une réception critique et publique en demi-teinte

Même si la série bénéficiait d’un univers visuel et narratif riche, les critiques et les spectateurs ont jugé Once Upon a Time in Wonderland moins captivante que son prédécesseur. Certains ont reproché des intrigues trop lentes ou des personnages moins attachants. De plus, la série a souffert d’un manque de promotion efficace, ce qui n’a pas aidé à attirer des curieux au-delà des fans déjà acquis de Once Upon a Time. Le ton et le rythme, bien que fidèles à l’original, n’ont pas suffi à combler ce déficit d’audience.

Une fin prévue, mais une annulation prématurée

Heureusement, les créateurs Adam Horowitz, Edward Kitsis, Jane Espenson et Zack Estrin avaient anticipé l’éventualité d’un échec en structurant la série comme une histoire auto-conclusive. Les 13 épisodes ont offert une fin satisfaisante pour ceux qui ont suivi l’aventure. Cependant, ABC avait initialement imaginé ce spin-off comme une extension durable de la franchise. L’annulation a donc marqué une déception pour la chaîne, mais aussi une leçon : même une série féerique ne peut pas rivaliser avec des mastodontes comme The Big Bang Theory.