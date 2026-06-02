La course aux écrans gaming s’emballe jusqu’à 1000 Hz

Au Computex 2026, les fabricants repoussent les limites de la fluidité avec des moniteurs toujours plus rapides.

Tl;dr Le Computex 2026 met en avant une nouvelle course aux fréquences extrêmes, avec des écrans gaming allant jusqu’à 1000 Hz chez Acer et 680 Hz en 4K chez Samsung.

Ces avancées restent surtout utiles pour une niche de joueurs e-sport, la plupart des utilisateurs ne percevant pas de différence notable au-delà de 240 Hz selon les premiers tests.

En parallèle, la montée en gamme des nouveaux modèles fait baisser les prix des écrans récents, rendant les moniteurs OLED 240 Hz et plus accessibles et intéressants en rapport performance/prix.

La course aux hautes fréquences s’accélère

Le monde des moniteurs gaming vient de franchir une nouvelle étape spectaculaire lors du Computex 2026 à Taipei. Après plusieurs années durant lesquelles le standard tournait autour de 240 Hz, les fabricants repoussent aujourd’hui les limites. Parmi eux, Acer a dévoilé un écran Predator atteignant la vertigineuse fréquence de 1000 Hz. Quant à Samsung, la marque s’apprête à lancer un modèle QD-OLED de 32 pouces affichant 360 Hz en 4K et jusqu’à 680 Hz en Full HD.

Nouveautés impressionnantes mais usage ciblé

Cependant, faut-il vraiment viser ces chiffres extrêmes ? Pour le journaliste Tony Polanco, qui a testé en avant-première le moniteur LG « world’s first » à 1000 Hz, la différence avec du 720 Hz lui semble imperceptible pour l’œil non averti : « Toutes les animations restaient parfaitement fluides dès 240Hz. Seuls certains joueurs e-sport ultra-exigeants discerneront une nuance entre ces fréquences folles. » Même constat du côté du dernier moniteur Samsung en 6K, jugé capable d’« offrir une expérience visuelle vraiment riche. »

Bons plans sur des modèles récents

Si ces innovations font rêver, elles contribuent aussi à faire baisser le tarif des moniteurs légèrement moins récents mais toujours performants. Ceux qui veulent profiter d’un taux de rafraîchissement supérieur à 240 Hz sans exploser leur budget peuvent se tourner vers des références comme le HP HyperX OMEN QD-OLED ou l’Alienware AW2726DM, sortis cette année et proposés sous la barre des 500 dollars. Certes, ils ne révolutionneront pas votre bureau par leur design ou leurs caractéristiques secondaires, mais ils assurent l’essentiel pour un prix raisonnable.

Pour ceux souhaitant investir un peu plus dans la diagonale et la technologie, deux alternatives retiennent l’attention : le Lenovo Legion Pro 34WD-10 OLED, passé de près de 1200 à seulement 879 dollars chez Amazon, et le très polyvalent LG UltraGear 45GX90SA. Ce dernier avait fait sensation lors de son lancement grâce à sa double casquette d’écran gaming et de téléviseur OLED haut de gamme.

Voici pourquoi ces écrans sont recommandés :

Panneaux OLED QHD ultra-immersifs pour une expérience visuelle optimisée .

. Taux de rafraîchissement élevé pour une fluidité hors pair .

. Baisse significative des prix rendant ces références accessibles.

Miser sur l’équilibre performance/prix

En somme, inutile d’attendre que les monstres techniques arrivent sur le marché grand public si vos besoins ne justifient pas un tel investissement. Les modèles évoqués ici représentent aujourd’hui l’équilibre idéal entre technologie avancée et accessibilité financière. L’essentiel reste que chaque utilisateur trouve chaussure à son pied dans cette jungle d’innovations où performance rime désormais avec démocratisation.