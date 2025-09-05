Acer lance son écran OLED gaming 720Hz, mais une surprise attend les joueurs

Acer vient de lancer un écran gaming OLED affichant un taux de rafraîchissement impressionnant de 720 Hz, une première sur le marché. Toutefois, cette innovation s’accompagne de certaines limitations qui pourraient tempérer l’enthousiasme des joueurs.

Tl;dr Predator X27U F8 : écran OLED gaming à 720 Hz.

Bascule entre haute fréquence et résolution WQHD/540 Hz.

Lancement en 2026, prix dès 1 199 € en Europe.

La course à l’écran ultra-rapide s’accélère

Dans le paysage déjà très concurrentiel des moniteurs pour joueurs, la nouveauté frappante de cette rentrée vient d’Acer. Le constructeur taïwanais se lance dans la bataille du très haut débit avec le lancement prochain du Predator X27U F8, un écran qui propulse la fréquence de rafraîchissement jusqu’à un impressionnant 720Hz. Une prouesse technique rendue possible grâce à une dalle OLED IPS, de 26,5 pouces, dévoilée lors de l’IFA 2025.

Un compromis assumé pour la performance pure

Il faut tout de même accepter quelques concessions pour bénéficier d’une telle vélocité d’affichage. À ce niveau, l’astuce réside dans une bascule automatique en résolution réduite : il faudra se contenter du 1280 x 720 pixels pour exploiter pleinement ces fameux 720 Hz. Un choix qui ne surprendra pas les amateurs de compétitions eSport, habitués à sacrifier la définition pour grappiller chaque milliseconde de réactivité. Et sur ce terrain, le Predator X27U F8 promet un temps de réponse fulgurant de seulement 0,01 ms, idéal pour des titres aussi nerveux que « Counter-Strike 2 » ou « Valorant ».

À noter toutefois que cet écran sait également s’adapter. Grâce à sa technologie interne baptisée Dynamic Frequency Resolution (DFR), il est capable d’afficher une image en WQHD (2560 x 1440), tout en conservant un taux déjà vertigineux de 540 Hz. Un atout indéniable pour jongler entre immersion visuelle et rapidité.

L’expérience OLED au service du gaming exigeant

Au-delà des chiffres bruts, Acer mise sur la qualité d’image : la certification DisplayHDR 500 True Black assure des noirs profonds tandis que le spectre colorimétrique DCI-P3 (99%) doit séduire les amateurs d’univers vibrants. Le support du FreeSync Premium Pro promet également une expérience fluide, sans déchirures d’image — un détail crucial lorsque chaque instant compte.

Pour ceux qui aimeraient comparer, voici quelques spécificités notables :

Taille : 26,5 pouces, dalle OLED IPS.

26,5 pouces, dalle OLED IPS. Connectique : HDMI 2.1 (x2), DisplayPort 2.1, USB-C (PD 90W), USB 3.2 (x2).

HDMI 2.1 (x2), DisplayPort 2.1, USB-C (PD 90W), USB 3.2 (x2). Lancement : début 2026 aux États-Unis (1 299$), courant deuxième trimestre en Europe (à partir de 1 199 €).

Nouvelles frontières pour les joueurs professionnels

Face à une concurrence active — citons notamment les initiatives similaires signées LG Display, ou encore le modèle à 750 Hz aperçu récemment — Acer souhaite clairement marquer les esprits. Reste à voir si cette escalade technologique répondra aux attentes des joueurs les plus exigeants ou si elle restera l’apanage d’un marché de niche. Mais déjà, difficile de ne pas être intrigué par cette nouvelle génération où rapidité et qualité semblent enfin vouloir cohabiter… même s’il faudra parfois choisir son camp.