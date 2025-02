Une escroquerie massive vise les joueurs de Counter-Strike 2

Des cybercriminels exploitent la popularité de Counter-Strike 2 pour dérober les comptes Steam et l'argent des joueurs via des chaînes YouTube piratées.

Tl;dr Des cybercriminels piratent des chaînes YouTube pour imiter des joueurs eSport et diffuser de faux lives.

Ils organisent de faux concours de skins Counter-Strike 2 et de cryptomonnaies pour voler les comptes Steam et l’argent des joueurs.

Pour se protéger, il faut éviter les offres trop alléchantes, activer la sécurité renforcée et vérifier la fiabilité des chaînes suivies.

Une méthode d’usurpation bien rodée

Les escrocs prennent le contrôle de chaînes YouTube légitimes avec une audience existante. Une fois le compte compromis, ils le transforment en imitant des joueurs eSport célèbres comme Oleksandr « s1mple » Kostyljev, Danil « donk » Kryshkovets ou Nikola « NiKo » Kovacs. En diffusant d’anciennes vidéos en boucle, ils créent l’illusion d’un véritable direct. Cette technique permet de gagner la confiance des spectateurs et de mieux les piéger avec de fausses offres attractives. Les imposteurs soignent leur mise en scène en utilisant des logos et des éléments graphiques identiques aux chaînes originales. Ils ajoutent également de faux commentaires de spectateurs enthousiastes pour renforcer la crédibilité de leur supercherie.

Des concours truqués pour vider les comptes des joueurs

Les cybercriminels organisent de faux événements avec des cadeaux de skins Counter-Strike 2 ou de cryptomonnaies. Ils partagent des QR codes et des liens frauduleux, incitant les joueurs à se connecter à leur compte Steam ou à envoyer des fonds. Une fois les identifiants volés, les escrocs vident les inventaires de skins et ne renvoient jamais l’argent promis. Les victimes réalisent souvent trop tard qu’elles ont été trompées, après avoir vu leur compte Steam verrouillé ou pillé. Ces arnaques reposent sur l’appât du gain et la promesse d’une récompense rapide, rendant les joueurs moins méfiants. En quelques clics, ils peuvent perdre des objets virtuels d’une grande valeur, parfois revendus immédiatement sur le marché noir.

Une stratégie opportuniste basée sur les événements eSports

Les arnaqueurs ciblent des compétitions majeures comme l’IEM Katowice ou le PGL Cluj-Napoca pour attirer plus de victimes. Ils synchronisent leurs faux streams avec ces événements, créent de faux posts communautaires et utilisent des commentaires automatisés pour renforcer leur crédibilité. Leur but est d’exploiter l’excitation du moment pour inciter les joueurs à agir rapidement. La pression du temps pousse de nombreux spectateurs à cliquer sans réfléchir sur les liens proposés. De plus, les plateformes de streaming peinent à détecter ces diffusions frauduleuses, permettant aux escrocs d’opérer plusieurs jours avant d’être signalés. Ce phénomène montre que même les environnements numériques bien régulés ne sont pas exempts de menaces.

Bitdefender recommande une vigilance accrue face aux offres trop alléchantes et aux liens suspects. Activer Steam Guard et l’authentification multifactorielle (MFA) est essentiel pour sécuriser son compte. Il est aussi conseillé d’utiliser des outils comme Scamio (Discord) et Link Checker pour détecter les arnaques. De plus, il est crucial d’adopter des réflexes de sécurité numérique, comme vérifier l’URL avant de saisir ses identifiants. Méfiez-vous des chaînes que vous ne connaissez pas et des vidéos en direct sans véritable interaction du streamer. Enfin, signaler ces tentatives d’escroquerie peut aider à protéger la communauté et à limiter la propagation de ces arnaques.