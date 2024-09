Acer défie le Steam Deck avec le Nitro Blaze 7 : la puissance d’un PC dans une console portable

Avec le Nitro Blaze 7, Acer entre en concurrence directe avec le Steam Deck. Présentée à l'IFA 2024, cette "console PC" a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des gamers.

Les spécifications du Nitro Blaze 7

Le Nitro Blaze 7 est doté de fonctionnalités impressionnantes. Avec ses « 10,1 x 4,5 x 0,9 pouces » et son poids de 1,5 livres, il assure une prise en main confortable. Il dispose d’un écran tactile IPS 1080p de 7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144Hz et une luminosité de 500 nits. Sous le capot, on trouve un processeur AMD Ryzen 7 8840S, une puce graphique intégrée AMD Radeon 780M et 16GB de RAM LPDDR5x. Pour le stockage, Acer propose jusqu’à 2TB SSD.

Des performances de haut niveau

L’AMD Ryzen 7 8840S apporte une puissance de calcul importante au Nitro Blaze 7. Malgré la similitude des puces en termes de nombre de cœurs et de vitesse de base, les graphiques intégrés 780M du 8840Hs et le TDP de base plus élevé garantissent une puissance plus forte. Associé à la performance de l’IA, cela devrait permettre de bénéficier d’un Super Resolution upscaling.

Conception ergonomique et gestion thermique

La conception du Nitro Blaze 7 a été pensée pour assurer une utilisation confortable et durable. Les boutons et les joysticks sont bien positionnés et conçus pour durer, notamment grâce à l’utilisation de déclencheurs à effet Hall. Le système de refroidissement, quant à lui, est assuré par de nombreux ventilateurs et ouvertures.

Autonomie : le point faible ?

Si le Nitro Blaze 7 d’Acer semble prometteur, la question de l’autonomie reste préoccupante. En effet, l’utilisation d’une puce généralement présente dans les meilleurs PC portables pourrait épuiser rapidement la batterie de 50Wh. De plus, comme le démontre l’exemple de l’Asus ROG Ally X transformé en Steam Deck, Windows 11 pourrait affecter la durée de vie de la batterie dans les « consoles PC ». Pour pallier à ce problème, Acer propose une solution logicielle, Game Space, mais il est recommandé de garder une batterie portable à proximité en cas de besoin.