Oubliez la Nintendo Switch 2 : ce concept de PC gamer d’Acer est si fou qu’il pourrait bien fonctionner

Faisons connaissance avec le "Projet DualPlay". Il s'agit d'un projet novateur qui vaut le détour. Vous vous demandez sûrement ce que cela pourrait être, n'est-ce pas ?

Tl;dr Acer dévoile le concept « Projet DualPlay » doté d’un contrôleur détachable.

Le contrôleur se sépare en deux joysticks, similaire au Nintendo Joy-Cons.

Le laptop comprend des fonctionnalités supplémentaires comme l’éclairage RGB et des haut-parleurs stéréo.

Acer présente également une nouvelle console de jeu portable ciblant le Steam Deck.

Le « Projet DualPlay » d’Acer bouscule les codes

Acer, le géant de l’électronique, a récemment présenté un concept d’ordinateur portable de jeu révolutionnaire, nommé le « Projet DualPlay ». Ce qui le distingue des autres laptops de jeu, c’est son contrôleur détachable incorporé au pavé tactile, une caractéristique qui rappelle la console Nintendo Switch.

Un concept présenté à l’IFA 2024

Le « Projet DualPlay » a été dévoilé lors de la conférence technologique IFA 2024 à Berlin. Bien que n’étant encore qu’un concept, ce produit innovant suscite un grand intérêt et l’on espère vivement qu’il deviendra un produit commercialisable.

Des caractéristiques hors du commun

Outre le contrôleur (qui semble assez robuste), l’ordinateur portable est également équipé de haut-parleurs stéréo de 5 watts qui se déploient depuis le côté. Ces derniers sont activés lorsque l’utilisateur appuie avec deux doigts sur le bouton de libération du verrou électromagnétique situé sur le clavier pour détacher le contrôleur.

Le contrôleur lui-même se divise en deux joysticks, à la manière des Joy-Cons de Nintendo, permettant des parties de Street Fighter conviviales avec quiconque se trouve à proximité. De plus, l’éclairage RGB, une caractéristique attendue de la sous-marque de jeu d’Acer, Predator, enveloppe le clavier, les bordures de l’écran, et le pavé tactile plus large ainsi que les joysticks sur le contrôleur.

Acer vise haut

Il est clair qu’Acer a l’intention de faire sensation à l’IFA cette année. La compagnie a également dévoilé une nouvelle console de jeu portable qui vise à rivaliser avec le Steam Deck. Seul l’avenir nous dira si le « Projet DualPlay » sortira du stade de concept, mais nous croisons les doigts pour qu’Acer franchisse le pas. Pour plus d’informations sur les autres gadgets innovants présentés à l’IFA 2024, n’hésitez pas à consulter notre site.