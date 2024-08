La Chine prétend avoir déjà atteint son objectif d’énergie propre de 2030

Ce pays est le plus grand investisseur mondial dans les énergies propres.

TL;DR La Chine atteint son objectif d’énergie propre plus tôt que prévu.

Un producteur d’énergie polluante majeur, la Chine investit massivement dans l’énergie propre.

Des projets de centrales énergétiques renouvelables étendront davantage la capacité chinoise.

La Chine réalise son objectif d’énergie verte avec six années d’avance

Dans une nouvelle qui apporte une lueur d’espoir pour l’environnement mondial, la Chine annonce avoir franchi une étape majeure dans sa transition vers une énergie propre. Une réalisation cruciale en ce qui concerne la Chine, qui est actuellement le plus gros pollueur au monde.

Un engagement présidentiel pour une énergie propre

En 2020, le Président Xi Jinping avait fixé un objectif d’atteindre au moins 1 200 gigawatts de sources d’énergie propre d’ici à 2030. Aujourd’hui, l’Administration Nationale de l’Énergie de Chine affirme que le pays a atteint 1 206 gigawatts, principalement grâce à l’ajout de 25 gigawatts de turbines et de panneaux le mois dernier, selon les informations de Bloomberg.

La Chine, un géant de la pollution cherchant à se convertir

Pour bien saisir l’importance de cette nouvelle, il faut comprendre que la Chine produit environ 12,7 tonnes métriques d’émissions chaque année. Les États-Unis suivent de loin avec 5,9 milliards de tonnes, selon le New York Times. Cependant, malgré sa position d’acteur majeur de la pollution mondiale, la Chine est le pays qui consacre le plus de dépenses à la transition vers les énergies propres.

Pour l’instant, le solaire et l’éolien ne représentent que 14% de l’énergie produite en Chine en 2024. C’est toutefois une réalité en transition.

Une mobilisation pour la propreté énergétique

La Chine est en effet impliquée dans une série de projets visant à augmenter son utilisation des énergies renouvelables. Par exemple, on apprenait en juin que le groupe d’énergies renouvelables China Three Gorges Renewables Group investirait 80 milliards de yuans (soit environ 11 milliards de dollars) dans une base mêlant solaire, éolien et charbon pour produire de l’électricité.

Cette centrale, qui doit être construite en Mongolie-Intérieure, devrait produire 135 gigawatts des 435 gigawatts que la Chine a décidé de consacrer à des projets dans les déserts d’ici à 2030. Reste à voir à quel point l’utilisation du charbon viendra contrebalancer ces efforts en matière d’énergies renouvelables.