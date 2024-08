Ce chien-robot aspirateur repère et nettoie les déchets avec ses pattes !

VERO utilise l'IA pour collecter les mégots de cigarettes et petits déchets sur les plages et autres lieux publics en Italie.

TL;DR Des scientifiques italiens ont conçu un robot quadrupède nettoyeur.

Le robot VERO identifie et ramasse les petits déchets avec efficacité.

VERO pourrait être programmé pour accomplir d’autres tâches à l’avenir.

Un robot quadrupède pour nettoyer l’environnement

Il est aujourd’hui plus que nécessaire de prendre soin de notre environnement, et notamment de nos océans qui asphyxient sous la pollution des plastiques, et pas seulement. Les mégots de cigarettes, mondes des déchets les plus abandonnés, posent un énorme problème. Ces détritus, souvent minuscules, mais si nombreux, se brisent et libèrent à leur tour des produits chimiques toxiques et des microplastiques dans nos océans.

Cependant, une équipe de chercheurs a mis au point une solution qui pourrait s’avérer grandement utile. VERO, ce petit robot à quatre pattes conçu par l’Institut italien de Technologie, pourrait bien être ce qui nous aide à nettoyer efficacement notre planète.

Les chercheurs ont conçu VERO pour qu’il puisse localiser et nettoyer les déchets sur tout type de terrain. « Une fois que l’opérateur a défini une zone d’intervention pour le robot, celui-ci balaye lentement toute la longueur de la cible en identifiant les déchets grâce à un réseau neuronal spécial et des caméras embarquées », rapporte la revue IEEE Spectrum.

VERO dispose par ailleurs d’un système de détection par réseau neuronal convolutif. Il est également équipé d’aspirateurs montés sur ses jambes pour ramasser les déchets.

Un nettoyage efficace malgré quelques limites

Lors des premières phases de test, VERO n’a pas pu récupérer tous les déchets présents sur son chemin. Néanmoins, l’efficacité du robot est tout de même remarquable puisqu’il a réussi à capter 90 % des mégots de cigarettes identifiés.

De plus, le nettoyage des plages ou d’autres terrains accidentés n’a pas fait reculer notre robot quadrupède. Il a montré une maîtrise impressionnante du déplacement sur différents types de surfaces.

L’avenir de VERO

Bien que les recherches soient encore en cours et qu’il n’y ait pas de plan concret pour la mise en œuvre de VERO à ce stade, ses capacités suscitent de l’espoir. « La conception de VERO pourrait être programmée et élaborée pour effectuer d’autres tâches, comme l’arrosage des champs, la recherche de points faibles dans les infrastructures ou encore l’aide aux projets de construction », concluent les chercheurs.

Avec la montée de l’intelligence artificielle et des avancements technologiques, peut-être assistez-vous à la naissance d’une nouvelle génération de robots capables de contribuer significativement à la résolution de certains problèmes environnementaux.