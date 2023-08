La Californie déploie une IA pour détecter les feux avant qu'ils ne se propagent. Une efficacité encore difficile à évaluer.

L’intelligence artificielle et le changement climatique peuvent tous détruire la vie comme nous la connaissons sur Terre, mais la première peut aussi aider face aux conséquences du second. Le California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) a révélé un nouveau programme utilisant l’IA pour détecter les feux de forêt. Conçu en partenariat avec l’Université de Californie de San Diego (UCSD), le logiciel Alert California utilise les flux vidéo de 1 032 caméras rotatives à 360° et une IA pour “identifier des anomalies dans les flux des caméras.” Il alerte ensuite les services d’urgence et autres autorités compétentes pour déterminer s’il faut aller plus loin dans l’action.

Lancé en juillet, ce programme a déjà permis d’éviter au moins un incendie, selon Reuters. Une caméra a filmé un départ de feu à 3 h du matin dans la Cleveland National Forest à l’est de San Diego. L’IA a alerté le capitaine des pompiers qui a “appelé environ 60 pompiers”. Le Cal Fire indique que les flammes ont été maîtrisées en 45 minutes.

Le site Alert California indique que la technologie utilise des scans LiDAR pris depuis des avions et drones pour créer “des données précises et en trois dimensions des zones scannées”. Elle combine cela avec les caractéristiques physiques des essences d’arbres pour tout savoir de la biomasse des forêts californiennes et du contenu carbone. Le Cal Fire indique que le modèle de langage utilise des pétaoctets de données récupérées des caméras pour différencier la fumée et autres particules en suspension.

Une efficacité encore difficile à évaluer

Le système a été développé par des ingénieurs de UCSD en utilisant l’intelligence artificielle de la société californienne DigitalPath. Le Cal Fire a investi plus de 20 millions de dollars dans ce programme ces quatre dernières années et devrait encore dépenser 3 516 000 $ dans le projet.

“Nous sommes face à un climat extrême actuellement. Alors nous leur donnons ces données parce que ce problème est plus grand que nous”, déclarait à Reuters Neal Driscoll, professeur de géologie et géophysique à UCSD et principal chercheur du programme. “Nous devons utiliser la technologie pour nous aider à déplacer l’aiguille, même si c’est un tout petit peu.” Ceci étant dit, Neal Driscoll ajoutait que la taille de l’échantillon actuel est trop petite pour déterminer l’efficacité globale du programme.

Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter les flux de certaines caméras d’Alert California sur votre ordinateur ou téléphone.