La 15ème génération de CPU Intel : une prouesse d’efficacité énergétique et de thermique

Intel fait un bond en avant avec la génération Arrow Lake, qui met l'accent sur une meilleure efficacité énergétique et une gestion thermique optimisée. Grâce à des architectures plus performantes et une gravure en 20A, ces CPU visent à réduire la consommation d’énergie tout en maintenant des performances de pointe.

Tl;dr Intel promet une amélioration de l’efficacité et de la consommation d’énergie avec ses nouveaux processeurs Arrow Lake.

Le nouveau fleuron, l’Ultra 9 285K, présente une conception de processeur à 24 cœurs et un NPU intégré.

Les performances et les gains d’efficacité des nouveaux processeurs restent à être testés par les utilisateurs.

Intel dévoile ses processeurs Arrow Lake

Intel a récemment présenté ses nouveaux processeurs Arrow Lake, promettant de révolutionner l’efficacité énergétique et la performance de jeu de ses produits. La société a longtemps dominé le marché du jeu grâce à la performance de ses processeurs Core 5/7/9, malgré les avancées de son rival de toujours, AMD. Cependant, cette performance a souvent été obtenue au détriment de l’efficacité énergétique et de la gestion thermique, limitant ainsi leur attrait pour les PC de petite taille.

Une nouvelle ère pour Intel ?

Intel a récemment dévoilé cinq nouveaux modèles de la gamme Arrow Lake, affirmant qu’ils marquaient un changement de paradigme. Par rapport à la génération précédente, les processeurs Raptor Lake, Intel vise à réduire la consommation d’énergie de 40% et la température du boîtier interne de 10 degrés Celsius.

L’Ultra 9 285K : un nouveau fleuron pour Intel

Le processeur phare de cette nouvelle gamme, l’Ultra 9 285K, comprend une conception de processeur à 24 cœurs et une horloge de boost maximale de 5,7 GHz. Parmi les autres caractéristiques notables, il intègre un unité de traitement neuronal (NPU), une première pour un processeur de bureau Intel.

Performance et efficacité en perspective

Dans les charges de travail « légèrement threadées », y compris les appels Zoom et certains benchmarks Cinebench, Intel a enregistré une consommation d’énergie jusqu’à 58% inférieure pour le 285K par rapport au 14900K, son processeur phare de 14ème génération. En termes de performance de jeu, les résultats sont encore plus impressionnants. Par exemple, dans le jeu Warhammer 40,000: Space Marine 2, Intel a constaté que le 285K faisait tourner le jeu en moyenne 4% plus rapidement, tout en consommant 165W de moins.

« Je pense qu’il est sûr de dire que c’est un virage important pour notre gamme de produits de bureau« , a déclaré Robert Halleck, directeur général des unités de marketing technique et AI d’Intel. Les utilisateurs attendent désormais de tester ces nouvelles performances et ces gains d’efficacité promis par Intel.