Kung Fu Panda 4 : Tout ce que vous devez savoir – Date de sortie, casting et plus

La sortie de "Kung Fu Panda 4", confirmée pour mars 2024, est très attendue. Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur ce nouveau film de Dreamworks. Quelle surprise nous réserve-t-il ?

Tl;dr Kung Fu Panda 4 est confirmé pour mars 2024.

Le film est la suite de l’une des plus grandes réussites de Dreamworks.

Jack Black reviendra pour prêter sa voix à Po, le personnage principal.

La franchise Kung Fu Panda est prévue pour un total de six films.

Le retour du panda guerrier

Après une longue absence, le populaire Kung Fu Panda est de retour pour un quatrième opus. Cette franchise de Dreamworks, qui a fait ses débuts en 2008, suit les aventures d’un panda maladroit nommé Po, interprété par Jack Black, qui apprend à maîtriser son potentiel en tant que maître d’arts martiaux.

Une franchise à succès

Non seulement célèbre pour son humour burlesque, son style artistique ludique et son action trépidante, la franchise Kung Fu Panda s’est imposée comme l’une des plus grandes réussites de Dreamworks. Chacun des films de la trilogie a engrangé au moins 500 millions de dollars au box-office. Une réussite qui a rendu nécessaire l’arrivée d’un quatrième film.

Nouveautés et surprises

La grande nouveauté de Kung Fu Panda 4 vient directement de Jack Black, qui a révélé de nombreux détails sur l’histoire lors de la CinemaCon. Il a même joué plusieurs scènes du film, séduisant le public avec son charisme inégalé. Selon Jeffrey Katzenberg, le patron de DreamWorks Animation, la franchise Kung Fu Panda comprend en réalité six chapitres, qui ont été planifiés au fil des ans.

Un casting en or

Si peu d’informations sont disponibles sur Kung Fu Panda 4, on sait déjà que Jack Black reviendra pour prêter sa voix à Po, comme il l’a fait pour les trois films précédents. Plusieurs grands noms sont attendus pour ce nouvel opus, notamment Angelia Jolie, David Cross, Lucy Liu, Jackie Chan, Seth Rogen, Dustin Hoffman et James Hong.