KPop Demon Hunters de Netflix : une étonnante connexion avec la série Squid Game révélée

La nouvelle production animée de Netflix, KPop Demon Hunters, intrigue déjà les fans en raison d’un lien inattendu avec la célèbre série sud-coréenne Squid Game, promettant ainsi une collaboration qui suscite curiosité et attentes.

Tl;dr « KPop Demon Hunters » cartonne sur Netflix.

Lee Byung-hun incarne un nouveau méchant marquant.

incarne un nouveau méchant marquant. Sa carrière variée fascine au-delà de la Corée.

Phénomène mondial et casting remarquable

Depuis sa sortie sur Netflix en juin, « KPop Demon Hunters » s’est imposé comme un véritable phénomène. Le film d’animation occupe toujours la première place aux États-Unis et se maintient à la deuxième position mondiale, près de deux mois après son lancement. Un succès fulgurant qui doit beaucoup à la combinaison d’une animation stylisée, de dialogues percutants, de chansons entraînantes et surtout, à une connexion sincère avec l’effervescence mondiale de la K-pop. Mais si le public est conquis, c’est aussi grâce à un casting vocal de haut vol : citons notamment Arden Cho, Ahn Hyo-seop, May Hong, et Ji-young Yoo.

L’ascension internationale de Lee Byung-hun

Au fil du générique, un autre nom attire l’attention : celui de Lee Byung-hun. Déjà célèbre pour son interprétation glaçante du Front Man dans la série dystopique à succès « Squid Game », il prête ici sa voix au roi des démons, Gwi-Ma. Sa présence dans deux des plus grands triomphes récents de Netflix confirme l’influence croissante de la Corée sur la scène culturelle mondiale. Pourtant, pour ceux qui ne suivent pas assidûment le cinéma asiatique, ce visage n’a longtemps été qu’un mystère.

Un parcours éclectique entre Séoul et Hollywood

Pourtant, ce n’est pas exagéré d’affirmer que le parcours de Lee Byung-hun dépasse largement les frontières sud-coréennes. Il s’est illustré dans des œuvres majeures telles que « Mr. Sunshine », « Ashfall », « Joint Security Area » ou encore « I Saw the Devil ». À Hollywood, il a incarné le redoutable Storm Shadow dans les deux opus de « G.I. Joe », mais aussi marqué par ses rôles dans « Red 2 », « Terminator Genisys » (en T-1000) ou encore parmi les sept mercenaires du remake de Fuqua en 2016.

Pour mieux saisir l’étendue de son talent, il suffit d’observer sa filmographie :

Dramas historiques coréens acclamés ;

Méchants mémorables à Hollywood ;

Premiers rôles variés entre action, thriller et westerns.

L’avenir : renaissance ou nouveaux horizons ?

Avec l’engouement actuel pour les productions coréennes – séries comme films – certains anciens projets portés par Lee pourraient bien retrouver une seconde jeunesse auprès d’un nouveau public international. La ferveur autour des jeunes stars telles que Ahn Hyo-seop semble néanmoins voler momentanément la vedette aux légendes établies. Toutefois, tandis que les flammes magiques passent peut-être inaperçues aujourd’hui face aux héros romantiques à moitié démons, le talent protéiforme de Lee Byung-hun n’a sans doute pas fini d’étonner.

Actuellement, « KPop Demon Hunters » reste disponible sur Netflix pour ceux qui voudraient découvrir – ou redécouvrir – cette voix singulière du cinéma coréen.