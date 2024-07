Kit Harington incarne un « monstre » dans The Beast Within

The Beast Within met en scène l'acteur Kit Harington dans une histoire d'horreur gothique.

Tl;dr The Beast Within est un film d’horreur gothique avec Kit Harington.

The Beast Within explore un secret familial terrifiant à travers une enfant de 10 ans.

Il existe d’autres histoires de loups-garous modernes à découvrir.

The Beast Within sortira le 26 juillet 2024 au cinéma.

Le cinéma d’horreur gothique se renouvelle avec The Beast Within

Un vent d’effroi souffle sur le cinéma avec l’arrivée d’un nouveau film d’horreur gothique intitulé The Beast Within. Kit Harington, célèbre pour son rôle dans Game of Thrones, tient le haut de l’affiche.

Un secret familial terrifiant

Réalisé par Alexander J. Farrell, The Beast Within raconte l’histoire de Willow, une fillette de 10 ans, qui, après une série d’événements étranges, commence à remettre en question la vie isolée de sa famille dans un complexe fortifié au cœur de la nature sauvage anglaise. Suivant ses parents lors d’une de leurs escapades secrètes nocturnes au cœur de la forêt ancestrale, Willow assiste à une terrible transformation de son père et se retrouve elle aussi prise au piège par le sombre secret ancestral qu’ils ont tenté désespérément de cacher. Outre la présence de Kit Harington, le casting est composé d’Ashleigh Cummings, James Cosmo, Caoilinn Springall, Miriam Arabella Maslin et Adam Basil. The Beast Within sortira le 26 juillet 2024 au cinéma.

D’autres histoires de loups-garous à découvrir

Les histoires de loups-garous ne sont pas légion ces dernières années, mais certaines œuvres récentes pourraient satisfaire les spectateurs en quête de frissons après avoir vu The Beast Within. Le film a été salué comme une allégorie de l’alcoolisme, une thématique également explorée dans la série Wolf Like Me.

Pour ceux qui cherchent une approche plus légère du mythe du loup-garou, le film de 2021 Werewolves Within pourrait être une option intéressante. Par ailleurs, les amateurs d’horreur seront ravis d’apprendre qu’un reboot de Wolf Man est prévu pour 2025.