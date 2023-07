Kevin Mitnick, le hacker qui fut un temps le plus recherché du monde, est décédé. Sa vie entière fut une véritable œuvre de fiction.

Kevin Mitnick, qui fut à une époque l’un des hackers les plus recherchés au monde, est décédé à l’âge de 59 ans le 16 juillet. Selon sa nécrologie, Kevin Mitnick a combattu un cancer du pancréas pendant plus d’un an, il suivait un traitement au Centre Médical de l’Université de Pittsburgh. “Une grande partie de sa vie peut se lire comme une histoire de fiction”, peut-on lire, et c’est peut-être, finalement, une manière parfaite de décrire son histoire, justement. La première fois que Kevin Mitnick a infiltré un ordinateur, c’était en 1979, mais ce n’est qu’en 1988 qu’il a été inculpé et condamné à 12 mois de prison pour avoir copié un logiciel d’entreprise.

Il avait pénétré les serveurs de messagerie vocale de Pacific Bell durant sa liberté surveillée et avait ensuite continué de pirater les réseaux cellulaires ainsi que les sites d’entreprise et gouvernementaux, en tant que fugitif dans les années 1990. Kevin Mitnick était aussi impliqué dans le vol de milliers de fichiers et numéros de cartes de crédit, mais sa nécrologie indique qu’il “n’a jamais volé un centime à aucune de ses ‘victimes’.” Il avait finalement été arrêté en 1995 et accusé d’utilisation illégale d’un appareil d’accès au téléphone et de fraude informatique. Apparemment, les autorités semblaient croire qu’il avait accès à des secrets industriels valant des millions de dollars à cette époque.

Kevin Mitnick avait passé cinq années en prison, des années qu’il qualifiait de “vacances” lorsqu’il fut libéré. À partir de ce moment, il avait changé radicalement de voie, devenant un hacker White Hat et un consultant en cybersécurité. En 2011, il devenait propriétaire et directeur du piratage chez KnowBe4, qui fournit des formations de sécurité et une plateforme de simulation de phishing à ses clients.

Avant que tout ceci n’arrive, Kevin Mitnick avait compris, à l’âge de 12 ans, comment jouer avec les transports publics de Los Angeles en mémorisant les horaires des bus et les cartes perforées et en obtenant, par la suite, ses propres outils de perforation de cartes pour pouvoir prendre le bus toute la journée. Kevin Mitnick laisse sa femme, Kimberley Mitnick, et un enfant à naître.