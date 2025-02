Kendrick Lamar en mode PlayStation au Super Bowl 2025

Avec une scénographie directement inspirée d’une manette PlayStation, le rappeur américain Kendrick Lamar a fait de l'édition 2025 du Super Bowl un véritable terrain de jeu artistique.

Un Super Bowl mémorable pour Kendrick Lamar

Le 9 février 2025, les Philadelphia Eagles ont remporté le Super Bowl LIX face aux Kansas City Chiefs. Mais l’autre grand moment de la soirée fut sans aucun doute la performance de Kendrick Lamar lors du show de la mi-temps. L’artiste a marqué les esprits en interprétant des morceaux de son nouvel EP GNX, ainsi que plusieurs diss tracks visant Drake. Toutefois, ce qui a le plus surpris les spectateurs, c’est la scénographie du spectacle, inspirée des boutons d’une manette PlayStation.

Une mise en scène aux couleurs de PlayStation

Dès le début du show, les fans ont remarqué que les scènes sur lesquelles Kendrick Lamar se produisait avaient une forme bien particulière. La direction artistique a confirmé que ces plateformes représentaient les célèbres boutons carré, rond, croix et triangle d’une manette PlayStation. Ce choix esthétique n’a pas été fait au hasard : il s’agissait de symboliser la vie du rappeur sous la forme d’un jeu vidéo, avec un parcours semé d’embûches et de défis.

Une vision portée par Kendrick Lamar lui-même

Shelley Rodgers, directrice artistique du spectacle, a révélé que l’idée venait directement de Kendrick Lamar. Si certains se demandent s’il y a un lien avec son clash contre Drake, elle préfère évoquer un message plus large. Selon elle, le rappeur voulait parler aux jeunes générations à travers un univers qui leur est familier. Pour lui, la vie est un jeu où chacun tente de progresser et d’atteindre son propre rêve américain, un concept au cœur de sa performance.

Un design minimaliste pour une narration immersive

Mike Carson, directeur créatif du spectacle, a expliqué que l’équipe artistique avait opté pour un design sobre et épuré. Le décor en béton monochrome laissait place à une mise en scène immersive, portée par l’éclairage, la danse et la musique. Ce choix esthétique reflétait la volonté de Kendrick Lamar et de son collaborateur Dave Free de livrer une performance impactante tout en conservant une certaine simplicité visuelle. Un pari réussi qui a marqué l’histoire du Super Bowl.