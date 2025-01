L’IA s’invite au Super Bowl 2025 et bouleverse les codes de la publicité traditionnelle

La star des publicités de l'édition 2025 du Super Bowl sera l'intelligence artificielle.

Tl;dr Le Super Bowl LIX sera dominé par des publicités axées sur l’intelligence artificielle.

Les studios de cinéma et les plateformes de streaming sont en retrait cette année.

Bien que l’IA fasse sensation, elle pourrait ne pas être une tendance durable, à l’instar des cryptomonnaies qui ont disparu des publicités après 2022.

L’IA envahit les espaces publicitaires du Super Bowl

Prévu pour le 9 février 2025, le Super Bowl LIX, événement sportif incontournable aux États-Unis, sera marqué par une forte présence de publicités axées sur l’intelligence artificelle. Selon Mark Evans, vice-président exécutif des ventes publicitaires chez Fox Sports, les annonceurs utilisant l’IA investiront massivement dans des spots de 30 secondes, dont certains atteignent des sommes vertigineuses, supérieures à 8 millions de dollars. Le phénomène est tel que l’IA est décrite comme arrivant « comme un train de marchandises », une image qui souligne l’ampleur de la tendance. Cette année, l’IA semble être au centre de toutes les attentions, et les marques sont prêtes à dépenser pour s’assurer une visibilité maximale lors de ce gigantesque événement télévisé.

Les studios de cinéma et les plateformes de streaming en retrait

Alors que l’IA domine les enchères publicitaires, les studios de cinéma et les services de streaming font face à une baisse de leur présence. Ce changement est en partie dû aux conséquences des grèves de Hollywood en 2023, qui ont vu les acteurs et les scénaristes protester contre le potentiel remplacement de leur travail par des modèles d’IA. La pandémie de Covid-19 a aussi eu un impact durable, ralentissant la production de nouveaux films et séries. Ces facteurs combinés expliquent pourquoi ces secteurs ont moins investi dans la publicité cette année. Si l’IA est au sommet, les industries traditionnelles comme le cinéma peinent à retrouver leur place.

Des spots réservés à des prix record

Le phénomène de l’IA est tel que Fox Sports aurait déjà réservé plus de 10 slots publicitaires pour des entreprises mettant en avant cette technologie. Ces espaces ont été vendus à des prix records, illustrant une tendance à la surenchère dans ce domaine. Malgré les difficultés rencontrées par certains annonceurs, comme l’entreprise State Farm, qui a annulé ses deux spots après les incendies à Los Angeles, l’attrait pour l’IA reste fort. Les entreprises, conscientes de l’engouement autour de l’IA, sont prêtes à payer cher pour être présentes sur la scène mondiale du Super Bowl. Ainsi, cette année, les marques technologiques pourraient bien dominer l’espace publicitaire.

Un effet de mode ou une tendance durable ?

L’engouement pour l’IA lors de ce Super Bowl LIX pourrait bien ne pas durer éternellement. En effet, les précédentes éditions ont montré que certaines tendances publicitaires, comme celle des cryptomonnaies en 2022, n’ont pas persisté. Après la forte présence des crypto-monnaies l’année précédente, 2023 a été marquée par une absence totale de publicités liées à ce secteur. De même, l’IA pourrait être perçue comme une bulle spéculative sur le point d’éclater. Ce phénomène pourrait refléter plus un moment de hype qu’une révolution durable dans la publicité, à moins que les entreprises ne parviennent à créer une véritable connexion avec cette technologie sur le long terme.