Katee Sackhoff confie combien le rôle de Bo-Katan dans The Mandalorian l’a profondément bouleversée

Katee Sackhoff, connue pour son interprétation de Bo-Katan dans la série à succès The Mandalorian, s’est récemment confiée sur les difficultés profondes rencontrées pour incarner ce personnage complexe, expliquant que cette expérience l’a particulièrement éprouvée.

Une crise de confiance après « The Mandalorian »

Au fil d’une carrière déjà marquée par des rôles emblématiques, notamment dans Battlestar Galactica, Katee Sackhoff s’est retrouvée confrontée à un obstacle inattendu après avoir incarné la célèbre Bo-Katan Kryze dans la série à succès The Mandalorian. Si beaucoup rêveraient d’endosser le costume de personnages iconiques, la réalité peut être plus nuancée qu’il n’y paraît. L’actrice a récemment confié sur son podcast « The Sackhoff Show » avoir perdu toute assurance à l’issue du tournage.

Difficultés à incarner Bo-Katan Kryze

Dans une discussion franche avec son ancien partenaire de jeu, Tahmoh Penikett, elle admet : « J’ai perdu toute ma confiance après ‘Mandalorian’. […] Je n’ai jamais réussi à ressentir Bo-Katan dans mon ventre. Je ne savais pas comment la trouver. Et cela m’a brisée. » Difficile pour elle de s’identifier à ce personnage si différent d’elle-même, enfermé derrière son masque — au propre comme au figuré. Un malaise qui l’a poussée à remettre en question sa méthode et jusqu’à sa place dans le métier.

Trois années sans rôle et le doute installé

Le revers ne s’arrête pas là. Face à cette remise en cause, Sackhoff traverse alors une période particulièrement sombre : auditions infructueuses, perte totale de repères et près de trois ans sans décrocher de nouveau projet. Elle explique sans détour : « Je n’étais pas forte sur les auditions enregistrées et je ne décrochais rien. Cela a détruit ma confiance. » Un épisode qui rappelle que même les parcours apparemment linéaires cachent parfois des zones d’ombre.

L’importance de l’entourage pour rebondir

Pour sortir de cette spirale, l’actrice souligne le rôle déterminant joué par ses proches professionnels. Sa rencontre avec un nouveau manager puis avec un coach d’art dramatique a marqué un tournant décisif. Quelques mesures concrètes lui ont permis de retrouver peu à peu son ancrage :

Nouveau management compréhensif face aux difficultés vécues,

Accompagnement personnalisé par un coach professionnel,

Soutien constant de son entourage.

Aujourd’hui, ces épreuves semblent derrière elle : l’actrice s’apprête à retrouver les plateaux, notamment dans la future adaptation télévisée de « Carrie » signée Mike Flanagan pour Prime Video. De quoi rappeler que même sous les projecteurs, fragilités et renaissance peuvent se côtoyer… avant que ne résonnent à nouveau les applaudissements.