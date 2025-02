Jurassic World Rebirth se dévoile dans une bande-annonce

Découvrez la bande-annonce de Jurassic World Rebirth avec Scarlett Johansson.

Une renaissance pour le monde jurassique

Le géant cinématographique, Universal Pictures, a dévoilé le premier aperçu de sa prochaine sortie estivale, Jurassic World Rebirth. Cette nouvelle étape dans l’univers des dinosaures promet une nouvelle ère, seulement deux ans et demi après la clôture de la dernière trilogie « Jurassic ».

Un nouveau départ avec des visages familiers

Réalisé par Gareth Edwards, connu pour ses réalisations dans Godzilla et Rogue One, ce nouvel opus introduit une pléiade de nouveaux personnages humains et, bien sûr, de nouveaux dinosaures. Parmi les nouveaux venus, on retrouve Scarlett Johansson, l’actrice de Black Widow, qui incarne le personnage de Zora Bennett.

Bien que le film soit riche en nouveautés, il ne s’agit pas d’un redémarrage total. Jurassic World Rebirth s’inscrit dans la même chronologie que les autres films Jurassic.

Un scénario prometteur

L’intrigue de Jurassic World Rebirth se déroule cinq ans après le chaos du dernier film, Dominion. Se déclinant sur une planète dont l’écologie s’est révélée inhospitalière pour les dinosaures, ces derniers vivent désormais dans des environnements isolés, avec des climats ressemblant à ceux de la Terre il y a 65 millions d’années. Les trois plus grands dinosaures détiennent la clé d’un médicament pouvant avoir des avantages vitaux pour l’humanité. C’est là que Zora et son équipe entrent en jeu.

Retour aux sources

Il est intéressant de noter que David Koepp, le scénariste du classique original Jurassic Park de Steven Spielberg, a repris sa plume pour ce dernier volet. Le retour de Koepp, associé à la direction d’Edwards, pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour la série. Tous deux ont exprimé leur désir de revenir à l’ambiance originale de Jurassic Park.

Jurassic World Rebirth est attendu dans les salles le 2 juillet 2025.